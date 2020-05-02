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    Директор «Брайтона» Барбер: «Мы против матчей АПЛ на нейтральных стадионах. Может пострадать честность турнира»

    «Брайтон» в лице генерального директора Пола Барбера выступил против проведения оставшихся матчей АПЛ на нейтральных полях. В клубе считают, что такой формат может поставить под сомнение честность соревнования.

    «Мы понимаем, что в нынешних условиях нужно рассмотреть каждый вариант. Но мы выступаем против проведения наших оставшихся матчей на нейтральных полях. Они могут повлиять на честность турнира. Пять из девяти оставшихся наших игр должны пройти дома. Четыре из них – против крупнейших европейских клубов.

    Минусы, что мы не сыграем против них на своем стадионе, очевидны. Причем я даже учитываю, что болельщики вряд ли бы присутствовали на стадионе», – сказал Барбер.

    • «Брайтон» в АПЛ идет 15-м.
    • АПЛ могут возобновить в июне.
    • Евросезон прервали в марте из-за пандемии коронавируса.

    Источник: официальный сайт «Брайтона»

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    02.05.2020 23:58
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