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    Спортивный директор «Боруссии» – о возможной продаже Санчо: «Сейчас ни один большой клуб не рискнет крупной суммой на трансфер, даже в Англии»

    Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк объяснил, почему маловероятно, что клуб летом покинет полузащитник Джейдон Санчо.

    «Мне нечего сказать по Санчо. В эти дни ни один большой клуб не рискнет крупной суммой на трансфер, даже в Англии. Не буду торопиться с прогнозами, так как обстановка меняется ежедневно. Увидим, как ситуация пойдет дальше.

    У нас с Санчо контракт до 2022 года. В ближайшее время ничего не поменяется, мы спокойны», – заявил Цорк.

    • На Санчо претендуют «Челси» и «Ливерпуль».
    • Санчо выступает за немцев с 2017 года.
    • В текущем сезоне он провел 35 матчей, забил 19 голов и отдал 17 голевых передач.

    Источник: Sport1.de

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    28.04.2020 08:10
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