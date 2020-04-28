Спортивный директор «Боруссии» – о возможной продаже Санчо: «Сейчас ни один большой клуб не рискнет крупной суммой на трансфер, даже в Англии»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк объяснил, почему маловероятно, что клуб летом покинет полузащитник Джейдон Санчо.
«Мне нечего сказать по Санчо. В эти дни ни один большой клуб не рискнет крупной суммой на трансфер, даже в Англии. Не буду торопиться с прогнозами, так как обстановка меняется ежедневно. Увидим, как ситуация пойдет дальше.
У нас с Санчо контракт до 2022 года. В ближайшее время ничего не поменяется, мы спокойны», – заявил Цорк.
- На Санчо претендуют «Челси» и «Ливерпуль».
- Санчо выступает за немцев с 2017 года.
- В текущем сезоне он провел 35 матчей, забил 19 голов и отдал 17 голевых передач.
Источник: Sport1.de