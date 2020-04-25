Клубы Серии А будут покупать тесты на коронавирус для граждан, когда возобновят тренировки

Команды Серии А планируют вскоре возобновить тренировки. Когда заедут на базы, они будут регулярно проходить тесты на коронавирус, пишет Corriere dello Sport.

Чтобы от этого не страдали интересы других граждан, нуждающихся в тестах, клубы Серии А будут закупать системы на свои деньги. За каждый использованный игроками набор будет приобретаться пять аналогичных для населения.