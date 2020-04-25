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    Клубы Серии А будут покупать тесты на коронавирус для граждан, когда возобновят тренировки

    Команды Серии А планируют вскоре возобновить тренировки. Когда заедут на базы, они будут регулярно проходить тесты на коронавирус, пишет Corriere dello Sport.

    Чтобы от этого не страдали интересы других граждан, нуждающихся в тестах, клубы Серии А будут закупать системы на свои деньги. За каждый использованный игроками набор будет приобретаться пять аналогичных для населения.

    • Тренироваться на базах команды будут изолированно, игрокам и персоналу не будет разрешаться покидать расположение.
    • Чемпионат Италии с высокой долей вероятности возобновится без зрителей.
    • В Серии А лидирует «Ювентус».

    Источник: Corriere dello Sport

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