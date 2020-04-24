FourFourTwo составил список 25 лучших футболистов последних 25 лет. Месси – номер один

Портал FourFourTwo составил список 25 лучших футболистов последних 25 лет. Победителем рейтинга стал форвард «Барселоны» Лионель Месси.
В топ вошли:
1. Лионель Месси;
2. Криштиану Роналду;
3. Зинедин Зидан;
4. Роналдо;
5. Роналдиньо;
6. Тьерри Анри;
7. Хави;
8. Андрес Иньеста;
9. Пауло Мальдини;
10. Роберто Баджио;
11. Ривалдо;
12. Фабио Каннаваро;
13. Райан Гиггз;
14. Кака;
15. Уэйн Руни;
16. Луиш Фигу;
17. Габриэль Батистута;
18. Эрик Кантона;
19. Лука Модрич;
20. Серхио Бускетс;
21. Рауль;
22. Пол Скоулз;
23. Ромарио;
24. Серхио Рамос;
25. Джанлуиджи Буффон.
Источник: FourFourTwo