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    FourFourTwo составил список 25 лучших футболистов последних 25 лет. Месси – номер один

    Портал FourFourTwo составил список 25 лучших футболистов последних 25 лет. Победителем рейтинга стал форвард «Барселоны» Лионель Месси.

    В топ вошли:

    1. Лионель Месси;

    2. Криштиану Роналду;

    3. Зинедин Зидан;

    4. Роналдо;

    5. Роналдиньо;

    6. Тьерри Анри;

    7. Хави;

    8. Андрес Иньеста;

    9. Пауло Мальдини;

    10. Роберто Баджио;

    11. Ривалдо;

    12. Фабио Каннаваро;

    13. Райан Гиггз;

    14. Кака;

    15. Уэйн Руни;

    16. Луиш Фигу;

    17. Габриэль Батистута;

    18. Эрик Кантона;

    19. Лука Модрич;

    20. Серхио Бускетс;

    21. Рауль;

    22. Пол Скоулз;

    23. Ромарио;

    24. Серхио Рамос;

    25. Джанлуиджи Буффон.

    Источник: FourFourTwo

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    Сегодня, 11:53
    Комментарии8
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      Рейтинг: +845

      Psih86 7 минут назад

      Что-то много игроков из МЮ, в принципе все понятно кто составлял список.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +463

      Schicko_008 1 час назад

      Руни лучше Ромарио, Бускетс лучше Макелеле... думаю, этого уже хватит...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +463

      Schicko_008 1 час назад

      Что это за бред???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1051

      almanev 1 час назад

      Пздц, Ибрагимович хуже всех вышеперечисленных?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +804

      Cleaner > almanev 49 минут назад

      Кстати, да, ГДЕ ИБРАГИМОВИЧ?!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +829

      olic29ivica > almanev 9 минут назад

      ****** Ибру забыли

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +804

      Cleaner 2 часа назад

      Буффон на последнем месте? Ох уж эти англичанишки из FourFourTwo ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2358

      solodealer 3 часа назад

      ТРЭШ!
      ПОЛНАЯ ЧУШЬ!
      Очередной развод на тему "кто на свете всех милее"!)))
      Это - рейтинг "атакующих" игроков! По определениюПОЗИЦИЯ АТАКИ ИДЁТ В ТОПЫ!
      Ну..объясните мне, ЧЕМ ПЕРВЫЕ 24 ЛУЧШЕ БУФФОНА ХОТЬ НА ЙОТУ ???))) Как этот карлик Месси может с ним вообще конкурировать????
      Или, напимер, чем гений атаки и волшебник гола Криштиану может ХОТЯ БЫ СРАВНИТЬСЯ С ПАОЛО МАЛЬДИНИ????))))
      Первые 11 ДОЛЖНЫ СОСТАВЛЯТЬКОМАНДУ! То есть: быть лучшими на позициях полного состава от вратаря до забывалы)))
      А это ознаает, среди прочего, что:
      1. Многих в списке нету
      2. многие лишние
      3. Иньеста, Мальдини, Буффон , Каннаваро ИДУТ В ПЕРВУЮ ПЯТЁРКУ)))
      4. И так далее

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