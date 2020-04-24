Gazeta Sporturilor: чемпионат Румынии будет доигран в Турции и завершится до конца июля

Футбольный союз Румынии организовал видеоконференцию с представителями клубов.

Большинство команд поддержало возобновление сезона и переноса чемпионата в Турцию.

Планируется, что через 2-3 недели клубы отправятся чартерными рейсами в Анталию, где возобновят клубный сезон.

Матчи должны пройти с июня и завершиться в конце июля.