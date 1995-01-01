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    Gazeta Sporturilor: чемпионат Румынии будет доигран в Турции и завершится до конца июля

    Футбольный союз Румынии организовал видеоконференцию с представителями клубов.

    Большинство команд поддержало возобновление сезона и переноса чемпионата в Турцию.

    Планируется, что через 2-3 недели клубы отправятся чартерными рейсами в Анталию, где возобновят клубный сезон.

    Матчи должны пройти с июня и завершиться в конце июля.

    • Чемпионат Румынии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
    • Окончательное решение о проведении матчей национального чемпионата в Турции примет правительство Румынии.

    Источник: Gazeta Sporturilor

    Ежедневная румынская газета, крупнейшее и наиболее читаемое издание, посвященное спорту. Печатается с 1924 года.

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    Сегодня, 09:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3798

      3a zenit 2 минуты назад

      бред,а в Турции типо не крнвируса?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9763

      Cules2013 1 час назад

      интересный вараинт

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2075

      Аристократ Олжик 1 час назад

      А че классное решение и чемпионат доигран и тренировочный сбор проведен

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