Gazeta Sporturilor: чемпионат Румынии будет доигран в Турции и завершится до конца июля

Футбольный союз Румынии организовал видеоконференцию с представителями клубов.
Большинство команд поддержало возобновление сезона и переноса чемпионата в Турцию.
Планируется, что через 2-3 недели клубы отправятся чартерными рейсами в Анталию, где возобновят клубный сезон.
Матчи должны пройти с июня и завершиться в конце июля.
- Чемпионат Румынии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
- Окончательное решение о проведении матчей национального чемпионата в Турции примет правительство Румынии.
Источник: Gazeta Sporturilor
Ежедневная румынская газета, крупнейшее и наиболее читаемое издание, посвященное спорту. Печатается с 1924 года.