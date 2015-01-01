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    ВОЗ призвал УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует УЕФА отказаться от возобновления международных турниров до конца 2021 года.

    Предостережение было озвучено во время видеоконференции представителей УЕФА и ведущих европейских клубов 16 апреля, которая вместо запланированного часа продолжалась два с половиной часа.

    ВОЗ рекомендовала не проводить международные соревнования после презентации, проведенной двумя эпидемиологами. Остается опасность возникновения новой волны заражений коронавирусом в следующем году.

    По данным источника, стороны не пришли к единому мнению.

    • ВОЗ не имеет юридического влияния на УЕФА.
    • Во вторник УЕФА настоятельно рекомендовал всем лигам доиграть сезон.

    Источник: Veja

    Бразильский еженедельный новостной журнал, публикуемый в Сан-Паулу и распространяемый по всей стране c 1968 года. Это ведущее еженедельное издание в стране и одно из самых влиятельных изданий бразильских печатных СМИ.

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    Сегодня, 10:50
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1479

      житель СПб 8 минут назад

      Бред какой-то творится! Кто в лес, кто по дрова. Смертность от этого вируса - практически на уровне мат.погрешности. От обычного гриппа больше. Последние дни заболеваемость в России ниже в 2 раза! (Это - официальные данные в СМИ - для тех, кто слушать умеет: то есть 50% ежедневно инфицируемых "без признаков" заболевания - Т.Е. ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫ!) Во многих европейских странах готовятся снимать ограничения. Ущерб от "самоизоляции" уже огромный - и для экономики, и для здоровья. (Могу просто по себе сделать вывод). Поэтому позиция УЕФА мне понятна, а ВОЗ - совершенно непонятна. Есть у ВОЗ какая-то тайная информация? Так доводите ее через СМИ. А так - только слухи разные подогревают.

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      Рейтинг: +1117

      DMитрий 17 минут назад

      Такое ощущение, что многие кто здесь высказываются по данной теме, не осознают потенциальные масштабы бедствия и их ещё не коснулась трагедия (надеюсь и не коснётся). Судя по тому как развиваются дела в мире возможно ВОЗ и правы, и это касается не только же УЕФА, но и всех спорт федераций. Их задача не допустить распространения вируса и максимально уменьшить кол-о смертей. Они не должны действовать как гаишники,- фиксировать правонарушение и штрафовать, а должны предупреждать и т.п. Поэтому у них своя политика, и они видят данную проблему с разных сторон, а не как мы, самые "умные" сидящие по домам, и многие взаперти. Рассуждающие бл.ть, как надо всё взять и "поделить"! Я думаю, не надо строить из себя Шарикова, а набраться терпения и смотреть на вещи трезво и рационально.
      Всем здоровья!

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      Рейтинг: +1479

      житель СПб > DMитрий 4 минуты назад

      Доказано: ВОЗ скрывало информацию от государств о вирусе.
      Доказано: ВОЗ совместно с Китаем в ноябре-декабре не принимало необходимых мер и действий.
      Юридические последствия: в США возбуждены массовые иски пострадавших к ВОЗ.
      Какие у Вас (да и у всех нас!) основания так сейчас ВОЗ доверять - если они уже продемонстрировали, что доверять им нельзя?

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      Рейтинг: +902

      нейтральныйкакникто 19 минут назад

      А что скажет САМ ОБНУЛЁННЫЙ на такие рекомендации от УЕФА? Что скажут на местах наместники солнцеликого-незаменимого?

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      Рейтинг: +5532

      paracetamol 1 час назад

      Правильно Трамп ВОЗ разнес как дармоедов. Им бы все в свою копилку бабки собирать. Правильно, что УЕФА их не слушает, иначе вообще через год без футбола останемся!

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      Рейтинг: +8673

      ufos73 > paracetamol 27 минут назад

      Сами сдохнем но футбик не отдадим! )))))) Патриот хренов...

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      Рейтинг: +3596

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Может все страны закроют границы до 21 года?
      И кто выживет? С кого спрос, ВОЗ?
      Клещи оттаяли - закрыть лесные регионы для въезда-выезда.
      Сосед с похмелья болеет - изолировать подъезд, на всякий случай.
      "Козла" забивали во дворе, один чихнул - дом на изоляцию...
      Учёные же ищут микстуру? Это не первая болячка и не последняя.Прививки, то-сё и жизнь продолжается.

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      Рейтинг: +1117

      DMитрий > Дядя Серёжа 10 минут назад

      Надо будет и закроют. Или ты за то чтобы передохло 2/3 населения планеты!? В этом есть конечно польза, и на это в какой-то мере направлена политика некоторых всемогущих... Но всё-таки не хочется вот так чистить планету и я не готов вот так потенциально расстаться с близкими. Да ты и сам сделан из мяса и не строй из себя бессмертного.

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      Рейтинг: +754

      Cleaner 1 час назад

      Наехали на российский спорт, флага лишили, гимна. Это ответ природы на подобную несправедливость. Не будет России - не будет соревнований.

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      Рейтинг: +8673

      ufos73 > Cleaner 29 минут назад

      А ВОЗ тут при чем??? Или мозгов не хватает ВАДА от ВОЗ отличить? Еще Красный крест обвини )))

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      Рейтинг: +1479

      житель СПб > ufos73 15 минут назад

      Вы замечаете, что на всех опытных комментаторов грубо наехали здесь? Вы уверены, что правы? Я вот далеко не уверен... Информация противоречивая.

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      Рейтинг: +39209

      portero 1 час назад

      пора этот воЗ послать и не платить и денег , только врать умеют.....

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      Рейтинг: +8673

      ufos73 > portero 32 минуты назад

      То есть для тебя игрушки важнее жизни людей? Хотя не удивлен...

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