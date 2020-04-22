ВОЗ призвал УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует УЕФА отказаться от возобновления международных турниров до конца 2021 года.

Предостережение было озвучено во время видеоконференции представителей УЕФА и ведущих европейских клубов 16 апреля, которая вместо запланированного часа продолжалась два с половиной часа.

ВОЗ рекомендовала не проводить международные соревнования после презентации, проведенной двумя эпидемиологами. Остается опасность возникновения новой волны заражений коронавирусом в следующем году.

По данным источника, стороны не пришли к единому мнению.