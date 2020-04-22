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  • ВОЗ призвал УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года

ВОЗ призвал УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года

22 апреля 2020, 10:50
30

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует УЕФА отказаться от возобновления международных турниров до конца 2021 года.

Предостережение было озвучено во время видеоконференции представителей УЕФА и ведущих европейских клубов 16 апреля, которая вместо запланированного часа продолжалась два с половиной часа.

ВОЗ рекомендовала не проводить международные соревнования после презентации, проведенной двумя эпидемиологами. Остается опасность возникновения новой волны заражений коронавирусом в следующем году.

По данным источника, стороны не пришли к единому мнению.

  • ВОЗ не имеет юридического влияния на УЕФА.
  • Во вторник УЕФА настоятельно рекомендовал всем лигам доиграть сезон.

Источник: Veja

Бразильский еженедельный новостной журнал, публикуемый в Сан-Паулу и распространяемый по всей стране c 1968 года. Это ведущее еженедельное издание в стране и одно из самых влиятельных изданий бразильских печатных СМИ.

Лига чемпионов Лига Европы
Комментарии (30)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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portero
1587545491
пора этот воЗ послать и не платить и денег , только врать умеют.....
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Дядя Серёжа
1587546621
Может все страны закроют границы до 21 года? И кто выживет? С кого спрос, ВОЗ? Клещи оттаяли - закрыть лесные регионы для въезда-выезда. Сосед с похмелья болеет - изолировать подъезд, на всякий случай. "Козла" забивали во дворе, один чихнул - дом на изоляцию... Учёные же ищут микстуру? Это не первая болячка и не последняя.Прививки, то-сё и жизнь продолжается.
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paracetamol
1587546853
Правильно Трамп ВОЗ разнес как дармоедов. Им бы все в свою копилку бабки собирать. Правильно, что УЕФА их не слушает, иначе вообще через год без футбола останемся!
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нейтральныйкакникто
1587549539
А что скажет САМ ОБНУЛЁННЫЙ на такие рекомендации от УЕФА? Что скажут на местах наместники солнцеликого-незаменимого?
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житель СПб
1587550248
Бред какой-то творится! Кто в лес, кто по дрова. Смертность от этого вируса - практически на уровне мат.погрешности. От обычного гриппа больше. Последние дни заболеваемость в России ниже в 2 раза! (Это - официальные данные в СМИ - для тех, кто слушать умеет: то есть 50% ежедневно инфицируемых "без признаков" заболевания - Т.Е. ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫ!) Во многих европейских странах готовятся снимать ограничения. Ущерб от "самоизоляции" уже огромный - и для экономики, и для здоровья. (Могу просто по себе сделать вывод). Поэтому позиция УЕФА мне понятна, а ВОЗ - совершенно непонятна. Есть у ВОЗ какая-то тайная информация? Так доводите ее через СМИ. А так - только слухи разные подогревают.
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САДЫЧОК
1587556998
Как , я и говорил...к , сожалению всё возобновится ровно через год !
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ВежливыйХам
1587558156
ВОЗ сходи тогда сначала к батьку бульбашу на счет запрета
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Граф2019
1587578731
я ложил НАвоз...
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TOL47
1588278186
призываю отменить "воз", лживая организация чиновников.
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