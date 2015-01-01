ВОЗ призвал УЕФА отменить международные турниры до конца 2021 года

Бред какой-то творится! Кто в лес, кто по дрова. Смертность от этого вируса - практически на уровне мат.погрешности. От обычного гриппа больше. Последние дни заболеваемость в России ниже в 2 раза! (Это - официальные данные в СМИ - для тех, кто слушать умеет: то есть 50% ежедневно инфицируемых "без признаков" заболевания - Т.Е. ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫ!) Во многих европейских странах готовятся снимать ограничения. Ущерб от "самоизоляции" уже огромный - и для экономики, и для здоровья. (Могу просто по себе сделать вывод). Поэтому позиция УЕФА мне понятна, а ВОЗ - совершенно непонятна. Есть у ВОЗ какая-то тайная информация? Так доводите ее через СМИ. А так - только слухи разные подогревают.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует УЕФА отказаться от возобновления международных турниров до конца 2021 года.
Предостережение было озвучено во время видеоконференции представителей УЕФА и ведущих европейских клубов 16 апреля, которая вместо запланированного часа продолжалась два с половиной часа.
ВОЗ рекомендовала не проводить международные соревнования после презентации, проведенной двумя эпидемиологами. Остается опасность возникновения новой волны заражений коронавирусом в следующем году.
По данным источника, стороны не пришли к единому мнению.
- ВОЗ не имеет юридического влияния на УЕФА.
- Во вторник УЕФА настоятельно рекомендовал всем лигам доиграть сезон.
Бразильский еженедельный новостной журнал, публикуемый в Сан-Паулу и распространяемый по всей стране c 1968 года. Это ведущее еженедельное издание в стране и одно из самых влиятельных изданий бразильских печатных СМИ.