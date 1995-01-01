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    Радимов: «Не закрывайте чемпионат Белоруссии! Это очень интересно»

    Бывший футболист «Зенита» и тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о чемпионате Белоруссии. Турнир остается единственным футбольным соревнованием в Европе, чей розыгрыш пока не остановлен из-за пандемии коронавируса.

    «Не закрывайте чемпионат Белоруссии! Это очень интересно», – написал Радимов в твиттере.

    Ранее специалист предложил объединить чемпионаты России и Белоруссии.

    • ВОЗ призвала отменить чемпионат Белоруссии, поскольку это массовое мероприятие.
    • В турнире лидирует «Торпедо БелАЗ», набрав после 4 игр 9 очков.

    Источник: Твиттер Владислава Радимова

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    Сегодня, 17:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +420

      фанат джигурды 2 часа назад

      Я сейчас шёл в магазин мимо спортивной площадки- там пионеры (15+) играют намного интереснее. Даже остановился и минут 20 смотрел.

      1
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      Рейтинг: +456

      Граф2019 > фанат джигурды 1 час назад

      фаня! сейчас смотрел классный матч Бреста: все есть ! и имена , и мячик и накалом! бегают по полю справно...

      0
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      Рейтинг: +420

      фанат джигурды > Граф2019 38 минут назад

      А я около стадиона Динамо Брест с женой прогуливался недавно.

      Стадион скромный, у нас во 2-м дивизионе лучше есть.

      0
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      Рейтинг: +456

      Граф2019 4 часа назад

      в Монголии нет вируса! а чемпионат не показывают...почему?а батько молодец!

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