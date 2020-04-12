Радимов: «Не закрывайте чемпионат Белоруссии! Это очень интересно»

Бывший футболист «Зенита» и тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о чемпионате Белоруссии. Турнир остается единственным футбольным соревнованием в Европе, чей розыгрыш пока не остановлен из-за пандемии коронавируса.
«Не закрывайте чемпионат Белоруссии! Это очень интересно», – написал Радимов в твиттере.
Ранее специалист предложил объединить чемпионаты России и Белоруссии.
- ВОЗ призвала отменить чемпионат Белоруссии, поскольку это массовое мероприятие.
- В турнире лидирует «Торпедо БелАЗ», набрав после 4 игр 9 очков.
Источник: Твиттер Владислава Радимова