Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов: «Не закрывайте чемпионат Белоруссии! Это очень интересно»

Радимов: «Не закрывайте чемпионат Белоруссии! Это очень интересно»

12 апреля 2020, 17:48
8

Бывший футболист «Зенита» и тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о чемпионате Белоруссии. Турнир остается единственным футбольным соревнованием в Европе, чей розыгрыш пока не остановлен из-за пандемии коронавируса.

«Не закрывайте чемпионат Белоруссии! Это очень интересно», – написал Радимов в твиттере.

Ранее специалист предложил объединить чемпионаты России и Белоруссии.

  • ВОЗ призвала отменить чемпионат Белоруссии, поскольку это массовое мероприятие.
  • В турнире лидирует «Торпедо БелАЗ», набрав после 4 игр 9 очков.

Источник: Твиттер Владислава Радимова
Белоруссия. Высшая лига Зенит Зенит-2 Радимов Владислав
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Граф2019
1586703778
в Монголии нет вируса! а чемпионат не показывают...почему?а батько молодец!
Ответить
фанат джигурды
1586710282
Я сейчас шёл в магазин мимо спортивной площадки- там пионеры (15+) играют намного интереснее. Даже остановился и минут 20 смотрел.
Ответить
paracetamol
1586759448
ФНЛ посмотри, интереснее будет.
Ответить
житель СПб
1586809717
Согласен! Вполне нормальный.
Ответить
Правдоруб100
1586849954
В России так играют во 2-й лиге (извиняюсь за сленг СССР). Отстой полный, если учитывать, что Беларусь мнит себя страной!!! Хотя по факту это область России, как была, так и остаётся. Причём, во главе стоит бывший председатель колхоза!!! Умора!!!
Ответить
alex1951
1586890119
Радимов ,опохмелись.... Жена больна вирусом, у тебя белая горячка..... ...не удивлюсь ,если вы оба подобной керней бабло нонче зарабатываете....мрак..
Ответить
Главные новости
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
22:31
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
21:59
7
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
21:50
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
20:54
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
20:15
5
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
19:29
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
18:57
8
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
18:41
2
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
18:25
15
Все новости
Все новости
Экс-вратарь «Динамо» высказался о его розыске в РФ и Беларуси
22 августа
1
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
16 августа
2
Фото«Динамо» отдало вратаря в аренду
11 августа
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
10 августа
1
У Шуманского из ЦСКА есть два варианта в РПЛ
5 августа
4
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ
5 августа
9
ФотоЭкс-спартаковец Ломовицкий нашел новую команду
4 августа
2
ФотоКлубы РПЛ отдали 3 игроков в аренду командам из Беларуси
31 июля
Трибунал ФИФА отреагировал на обращение российского тренера
25 июля
1
Мажич поддержал решение Буланова не проводить жеребьевку в матче «Зенит» – «Спартак»
25 июля
30
ФотоМосковский клуб расстался с хавбеком
23 июля
ФотоБАТЭ подписал экс-форварда «Зенита»
22 июля
6
Российский вингер вошел в топ-3 чемпионата Беларуси по «гол+пас» после первого круга
21 июля
ФотоПолузащитник «Балтики» перешел в клуб из Беларуси
14 июля
ФотоЛисакович повторил легендарную прическу Роналдо
12 июля
Игнатьев может сменить клуб в 8-й раз за 4 года
6 июля
В Беларуси футболистам платят в 50 раз больше, чем в среднем по стране
5 июля
4
Российский тренер совершил благородный поступок по отношению к европейскому клубу
4 июля
2
Российский тренер пошел в трибунал ФИФА
4 июля
1
Игроки европейского клуба «слили» российского тренера
1 июля
7
Дзюба ответил на предложение из Витебска
28 июня
7
Клуб из Лиги чемпионов заинтересован в 37-летнем Дзюбе
28 июня
5
Названа конкретная причина увольнения Адиева из «МЛ Витебска»
25 июня
4
Адиев впервые прокомментировал отстранение от работы в белорусском клубе
24 июня
1
Ташуев назвал европейскую сборную, которую мог возглавить
23 июня
2
Минское «Динамо» избавилось от экс-зенитовца
23 июня
Чемпиона Беларуси обвинили в оскорблении российского тренера
22 июня
4
У белорусского клуба сейчас два главных тренера – один из них Адиев
21 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+