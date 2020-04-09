«Бавария» может продать Толиссо. Француз интересен пяти клубам

Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо может сменить команду по окончании сезона.
Как сообщает Tuttomercatoweb, мюнхенский клуб готов рассмотреть предложения о продаже француза в виду его высокой травматичности.
По информации источника, на хавбека претендуют «Ювентус», «Наполи», «Атлетико», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
- Толиссо выступает за «Баварию» с лета 2017 года.
- В текущем сезоне игрок забил три гола и сделал пять ассистов в 24 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
- Рыночная стоимость – 25,5 миллиона евро.
Источник: Tuttomercatoweb