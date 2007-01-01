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    «Бавария» может продать Толиссо. Француз интересен пяти клубам

    Полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо может сменить команду по окончании сезона.

    Как сообщает Tuttomercatoweb, мюнхенский клуб готов рассмотреть предложения о продаже француза в виду его высокой травматичности.

    По информации источника, на хавбека претендуют «Ювентус», «Наполи», «Атлетико», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

    • Толиссо выступает за «Баварию» с лета 2017 года.
    • В текущем сезоне игрок забил три гола и сделал пять ассистов в 24 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
    • Рыночная стоимость – 25,5 миллиона евро.

    Источник: Tuttomercatoweb

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