Капитан сборной Норвегии Нордтвейт: «Холанд, пожалуй, сейчас лучший футболист Европы по игре в чужой штрафной»

Полузащитник «Хоффенхайма» и сборной Норвегии Хавард Нордтвейт охарактеризовал форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Капитан норвежцев отметил игру партнера в штрафной.

«Он, пожалуй, уже сейчас лучший в Европе по игре в штрафной площади. А еще суперпрофессионал. Он делает все возможное, чтобы стать лучшим игроком в мире. Вы не можете остановить его. Он остался верен себе, отличный человек», – приводит слова Нордтвейта «Спорт-Экспресс» со ссылкой на SID.