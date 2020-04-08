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    Капитан сборной Норвегии Нордтвейт: «Холанд, пожалуй, сейчас лучший футболист Европы по игре в чужой штрафной»

    Полузащитник «Хоффенхайма» и сборной Норвегии Хавард Нордтвейт охарактеризовал форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Капитан норвежцев отметил игру партнера в штрафной.

    «Он, пожалуй, уже сейчас лучший в Европе по игре в штрафной площади. А еще суперпрофессионал. Он делает все возможное, чтобы стать лучшим игроком в мире. Вы не можете остановить его. Он остался верен себе, отличный человек», – приводит слова Нордтвейта «Спорт-Экспресс» со ссылкой на SID.

    • «Боруссия» купила Холанда зимой у «Зальцбурга».
    • Форвард провел за немцев восемь матчей, забил девять голов.
    • «Боруссия» в Бундеслиге идет второй.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2020 23:59
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