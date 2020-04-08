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Холанд: «Сульшер научил меня спокойствию и работе с мячом»

8 апреля 2020, 00:49

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд вспомнил о работе в «Мольде» с главным тренером Уле-Гуннаром Сульшером. Сейчас он возглавляет «Манчестер Юнайтед».

«Сульшер научил меня простым правилам. Он объяснял, как сохранять спокойствие и как реагировать, когда получаешь мяч. Благодарен ему за такую работу», – цитирует игрока Eurosport.

  • «Боруссия» купила Холанда зимой у «Зальцбурга».
  • Форвард провел за немцев восемь матчей, забил девять голов.
  • «Боруссия» в Бундеслиге идет второй.

Источник: Eurosport
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Боруссия Д Манчестер Юнайтед Холанд Эрлинг
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