Холанд: «Сульшер научил меня спокойствию и работе с мячом»

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд вспомнил о работе в «Мольде» с главным тренером Уле-Гуннаром Сульшером. Сейчас он возглавляет «Манчестер Юнайтед».

«Сульшер научил меня простым правилам. Он объяснял, как сохранять спокойствие и как реагировать, когда получаешь мяч. Благодарен ему за такую работу», – цитирует игрока Eurosport.