«Шальке» провел бесконтактную тренировку на поле

«Шальке» возобновил тренировки на поле после двухнедельного карантина.

В четверг футболисты занимались на клубной базе, при этом не контактируя друг с другом.

Игроков разделили на пары и они строго соблюдали необходимую дистанцию.

Schalke players return to training while maintaining social distancing in pairs pic.twitter.com/dYdGjN0M4b