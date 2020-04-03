«Шальке» провел бесконтактную тренировку на поле

Меня тоже не покидают сомнения, если я один гуляю в лесу , в радиусе 50-100 метров никого , я что преступник ???
«Шальке» возобновил тренировки на поле после двухнедельного карантина.
В четверг футболисты занимались на клубной базе, при этом не контактируя друг с другом.
Игроков разделили на пары и они строго соблюдали необходимую дистанцию.
- Бундеслига приостановлена до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.
- В Германии смертельно опасная инфекция выявлена у почти 85 тысяч человек, 1109 из них умерли.
Schalke players return to training while maintaining social distancing in pairs pic.twitter.com/dYdGjN0M4b— B/R Football (@brfootball) April 2, 2020