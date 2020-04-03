«Шальке» провел бесконтактную тренировку на поле

«Шальке» возобновил тренировки на поле после двухнедельного карантина.

В четверг футболисты занимались на клубной базе, при этом не контактируя друг с другом.

Игроков разделили на пары и они строго соблюдали необходимую дистанцию.

Бундеслига приостановлена до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

В Германии смертельно опасная инфекция выявлена у почти 85 тысяч человек, 1109 из них умерли.