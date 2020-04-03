«Шальке» провел бесконтактную тренировку на поле

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    Источник: Bleacher Report

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    03.04.2020 13:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3211

      Alekxei Z. 10 часов назад

      Меня тоже не покидают сомнения, если я один гуляю в лесу , в радиусе 50-100 метров никого , я что преступник ???

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