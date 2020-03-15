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  • Селюк: «В Барселоне на улицах нет людей, все как в фильмах про апокалипсис. Мучительно это видеть»

Селюк: «В Барселоне на улицах нет людей, все как в фильмах про апокалипсис. Мучительно это видеть»

15 марта 2020, 22:48
6

Футбольный агент, житель Барселоны Дмитрий Селюк рассказал о пандемической ситуации в городе, где введен карантин. Людям можно выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

«Сидим дома. На улицах никого нет. Надо отдать должное людям — что в Испании, что в Италии выходят на балконы и поют. Помню, после забастовки за отсоединение тоже выходили на балконы и били поварeшками по кастрюлям, все хлопали. Вот и сейчас в Барселоне все хлопают, каждый день в восемь вечера — это поддержка друг друга, врачей, которые помогают больным. На сегодняшний день работают только продуктовые магазины, аптеки и соответственно врачи. Барселона сейчас вообще пустая, очень мучительно это видеть.

Всe как в фильмах про апокалипсис. Только иногда одна машине проедет, и всe. Людей нет, но всe дисциплинированно.

Мне не совсем приятно, когда постоянно идeт информация о количестве заражeнных: заразилось ещe 1000 человек, умерло ещe столько то. Самое неприятное — это то, что ты никуда не можешь уехать, никто не может приехать, никто не может ничего делать. Это ощущение, что ты закрыт и ограничен, немного давит», – сказал Селюк «Чемпионату».

  • В Италии за день умерло от инфекции более 300 человек.
  • Все топ-пять лиг Европы и еврокубки приостановлены.
  • На следующей неделе могут приостановить РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Барселона Селюк Дмитрий
Комментарии (6)
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_Marqella_
1584310815
Мир сошёл с ума,вот думаю,неужели все бестолковые такие....это же обычная пневмония с допами вируса...искуственно созданая...при низкой температуре этот вирус умирает...фармацевты ликуют...))
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seth343
1584310976
Охренеть
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kliker
1584312149
Анекдот полностью отражающий сегодняшнюю ситуацию: "- А вы знаете, почему в Германии во время эпидемии гриппа раскупили всю туалетную бумагу? - Потому что на одного чихнувшего сто обосравшихся."
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Hektor 84
1584393968
У Селюка негры в Африке зависли. Вот и парится. Селюк на плотах переправляй!
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афоня72
1584514983
В Сибире , даже вирус жить не хочет, ха, ха..У нас даже в масках никого на улицах нет..
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