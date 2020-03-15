Селюк: «В Барселоне на улицах нет людей, все как в фильмах про апокалипсис. Мучительно это видеть»

Футбольный агент, житель Барселоны Дмитрий Селюк рассказал о пандемической ситуации в городе, где введен карантин. Людям можно выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

«Сидим дома. На улицах никого нет. Надо отдать должное людям — что в Испании, что в Италии выходят на балконы и поют. Помню, после забастовки за отсоединение тоже выходили на балконы и били поварeшками по кастрюлям, все хлопали. Вот и сейчас в Барселоне все хлопают, каждый день в восемь вечера — это поддержка друг друга, врачей, которые помогают больным. На сегодняшний день работают только продуктовые магазины, аптеки и соответственно врачи. Барселона сейчас вообще пустая, очень мучительно это видеть.

Всe как в фильмах про апокалипсис. Только иногда одна машине проедет, и всe. Людей нет, но всe дисциплинированно.

Мне не совсем приятно, когда постоянно идeт информация о количестве заражeнных: заразилось ещe 1000 человек, умерло ещe столько то. Самое неприятное — это то, что ты никуда не можешь уехать, никто не может приехать, никто не может ничего делать. Это ощущение, что ты закрыт и ограничен, немного давит», – сказал Селюк «Чемпионату».