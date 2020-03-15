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    Селюк: «В Барселоне на улицах нет людей, все как в фильмах про апокалипсис. Мучительно это видеть»

    Футбольный агент, житель Барселоны Дмитрий Селюк рассказал о пандемической ситуации в городе, где введен карантин. Людям можно выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

    «Сидим дома. На улицах никого нет. Надо отдать должное людям — что в Испании, что в Италии выходят на балконы и поют. Помню, после забастовки за отсоединение тоже выходили на балконы и били поварeшками по кастрюлям, все хлопали. Вот и сейчас в Барселоне все хлопают, каждый день в восемь вечера — это поддержка друг друга, врачей, которые помогают больным. На сегодняшний день работают только продуктовые магазины, аптеки и соответственно врачи. Барселона сейчас вообще пустая, очень мучительно это видеть.

    Всe как в фильмах про апокалипсис. Только иногда одна машине проедет, и всe. Людей нет, но всe дисциплинированно.

    Мне не совсем приятно, когда постоянно идeт информация о количестве заражeнных: заразилось ещe 1000 человек, умерло ещe столько то. Самое неприятное — это то, что ты никуда не можешь уехать, никто не может приехать, никто не может ничего делать. Это ощущение, что ты закрыт и ограничен, немного давит», – сказал Селюк «Чемпионату».

    • В Италии за день умерло от инфекции более 300 человек.
    • Все топ-пять лиг Европы и еврокубки приостановлены.
    • На следующей неделе могут приостановить РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    15.03.2020 22:48
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9

      bariyev 1 час назад

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      Рейтинг: +285

      kliker 2 часа назад

      Анекдот полностью отражающий сегодняшнюю ситуацию:
      "- А вы знаете, почему в Германии во время эпидемии гриппа раскупили всю туалетную бумагу?
      - Потому что на одного чихнувшего сто обосравшихся."

      1
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      Рейтинг: +870

      seth343 2 часа назад

      Охренеть

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      Рейтинг: +369

      _Marqella_ 2 часа назад

      Мир сошёл с ума,вот думаю,неужели все бестолковые такие....это же обычная пневмония с допами вируса...искуственно созданая...при низкой температуре этот вирус умирает...фармацевты ликуют...))

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      Рейтинг: +2339

      Борат 5 часов назад

      Самое стремное, что этот вирус это только проверка, что да как пойдёт... репетиция более смертельного ! Гыгы

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