Президент «Интера» – про главу Серии А: «Я еще мягко выразился, когда назвал его «клоуном»

Президент «Интера» Стивен Чжан отказался принести извинения в адрес главы Серии А Паоло Даль Пино после того, как функционер назвал чиновника «клоуном».
«Многие сказали мне, что я высказывался на эмоциях. А я думаю, что я еще мягко выразился, когда подбирал слова. Здоровье людей должно быть в приоритете.
У «Интера» миллионы болельщиков во всем мире. Мы несем ответственность и обязаны подавать пример, правильно соблюдая все меры предосторожности.
Необходимо играть при закрытых дверях, ведь так люди не будут подвергаться риску. Да, это тяжело и никому не нравится, но это необходимая мера. На данный момент это единственный выход», – заявил Чжан.
Итальянская федерация футбола завела дело против Чжана.
- Италия – одна из стран-очагов коронавируса.
- В Серии А уже перенесли большинство ближайших матчей.
Источник: Football Italia