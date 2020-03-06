Президент «Интера» – про главу Серии А: «Я еще мягко выразился, когда назвал его «клоуном»

Президент «Интера» Стивен Чжан отказался принести извинения в адрес главы Серии А Паоло Даль Пино после того, как функционер назвал чиновника «клоуном».

«Многие сказали мне, что я высказывался на эмоциях. А я думаю, что я еще мягко выразился, когда подбирал слова. Здоровье людей должно быть в приоритете.

У «Интера» миллионы болельщиков во всем мире. Мы несем ответственность и обязаны подавать пример, правильно соблюдая все меры предосторожности.

Необходимо играть при закрытых дверях, ведь так люди не будут подвергаться риску. Да, это тяжело и никому не нравится, но это необходимая мера. На данный момент это единственный выход», – заявил Чжан.

Итальянская федерация футбола завела дело против Чжана.