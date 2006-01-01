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    Президент «Интера» – про главу Серии А: «Я еще мягко выразился, когда назвал его «клоуном»

    Президент «Интера» Стивен Чжан отказался принести извинения в адрес главы Серии А Паоло Даль Пино после того, как функционер назвал чиновника «клоуном».

    «Многие сказали мне, что я высказывался на эмоциях. А я думаю, что я еще мягко выразился, когда подбирал слова. Здоровье людей должно быть в приоритете.

    У «Интера» миллионы болельщиков во всем мире. Мы несем ответственность и обязаны подавать пример, правильно соблюдая все меры предосторожности.

    Необходимо играть при закрытых дверях, ведь так люди не будут подвергаться риску. Да, это тяжело и никому не нравится, но это необходимая мера. На данный момент это единственный выход», – заявил Чжан.

    Итальянская федерация футбола завела дело против Чжана.

    • Италия – одна из стран-очагов коронавируса.
    • В Серии А уже перенесли большинство ближайших матчей.

    Источник: Football Italia

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