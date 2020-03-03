Президент «Интера» – главе Серии А: «Вы самый большой клоун, что я когда-либо видел»

Президент «Интера» Стивен Чжан раскритиковал главу Серии А Паоло Даль Пино из-за переносов матчей в связи с эпидемией коронавируса.

«Вы жонглируете календарем и каждый раз ставите здоровье нации на второй план. Вы самый большой клоун, что я когда-либо видел. Переносы игр на день, на два дня, на неделю? Что дальше? Каким будет ваш следующий шаг?

Вы кричите о спортивном и справедливом соперничестве? А как насчет того, чтобы мы не защищали наших игроков и тренеров и просили их играть ради вас круглосуточно?

Да, я говорю с вами, наш президент лиги Паоло Даль Пино. Как вам не стыдно! Пора бы встать и взять на себя ответственность!

Обращаюсь ко всем, не имеет значения, являетесь ли вы болельщиком «Интера», «Ювентуса» или безразличны к футболу. Пожалуйста, берегите себя! Это самое важное для вас, вашей семьи и нашего общества», – написал Чжан в социальных сетях.