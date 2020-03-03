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  • Президент «Интера» – главе Серии А: «Вы самый большой клоун, что я когда-либо видел»

Президент «Интера» – главе Серии А: «Вы самый большой клоун, что я когда-либо видел»

3 марта 2020, 08:15
8

Президент «Интера» Стивен Чжан раскритиковал главу Серии А Паоло Даль Пино из-за переносов матчей в связи с эпидемией коронавируса.

«Вы жонглируете календарем и каждый раз ставите здоровье нации на второй план. Вы самый большой клоун, что я когда-либо видел. Переносы игр на день, на два дня, на неделю? Что дальше? Каким будет ваш следующий шаг?

Вы кричите о спортивном и справедливом соперничестве? А как насчет того, чтобы мы не защищали наших игроков и тренеров и просили их играть ради вас круглосуточно?

Да, я говорю с вами, наш президент лиги Паоло Даль Пино. Как вам не стыдно! Пора бы встать и взять на себя ответственность!

Обращаюсь ко всем, не имеет значения, являетесь ли вы болельщиком «Интера», «Ювентуса» или безразличны к футболу. Пожалуйста, берегите себя! Это самое важное для вас, вашей семьи и нашего общества», – написал Чжан в социальных сетях.

  • В связи со вспышкой заболевания многие матчи Серии А были перенесены или проведены без зрителей.
  • В чемпионате Швейцарии из-за эпидемии временно приостановили турнир.

Источник: Инстаграм Стивена Чжана
Италия. Серия А Интер
Комментарии (8)
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acor94
1583213642
Пусть играют в респераторах.
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ilichkadr
1583214916
Похоже, что президент «Интера» уже словил инфекцию, ибо несёт только ему понятную несуразную чушь.
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моэм
1583216700
На эмоциях всегда получатся нескладушки , тем более когда тебе 26 лет...ему бы редактора...но парень он крутой , после универа уже поработал у Моргана , а за 2 года руководства Интером , сделал увешанный долгами клуб прибыльным и с самым большим количеством зрителей...уважаемый человек в бизнес элите.
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Maga Ingush
1583221971
А че он хочет? Вообще остановить чемпионат?
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LAY394
1583223407
клоун вы жонглируете но если б не клоун то футбол бы стал ювентус или вы могли бы стать самое важное это бегать круглые сутки переносить матч каждый день наше общество
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FanatSerj
1583228027
Что орать уже, засрали Италию, одна из самых грязных стран Европы, посмотрел Рим, у нас на мусорке за двором и то чище.
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Axe111
1583238383
Да ладно)))) ЗАГЛЯНИ В ВЕЛИКИЙ рфс
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Hektor 84
1583259492
Он прав! Чушь это всё. Как будто от других инфекций мало людей умирает. Переносят, переносят и потом через день играть будут?
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