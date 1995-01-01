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    Президент «Интера» – главе Серии А: «Вы самый большой клоун, что я когда-либо видел»

    Президент «Интера» Стивен Чжан подверг критике главу Серии А Паоло Даль Пино из-за переносов матчей в связи с эпидемией коронавируса.

    «Вы жонглируете календарем и каждый раз ставите здоровье нации на второй план. Вы самый большой клоун, что я когда-либо видел. Переносы игр на день, на два дня, на неделю? Что дальше? Каким будет ваш следующий шаг?

    Вы кричите о спортивном и справедливом соперничестве? А как насчет того, чтобы мы не защищали наших игроков и тренеров и просили их играть ради вас круглосуточно?

    Да, я говорю с вами, наш президент лиги Паоло Даль Пино. Как вам не стыдно! Пора бы встать и взять на себя ответственность!

    Обращаюсь ко всем, не имеет значения, являетесь ли вы болельщиком «Интера», «Ювентуса» или безразличны к футболу. Пожалуйста, берегите себя! Это самое важное для вас, вашей семьи и нашего общества», – написал Чжан в социальных сетях.

    • В связи с вспышкой смертельного заболевания многие матчи Серии А были перенесены или проведены без зрителей.
    • В чемпионате Швейцарии из-за эпидемии временно приостановили турнир.

    Источник: Инстаграм Стивена Чжана

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +261

      моэм 3 минуты назад

      На эмоциях всегда получатся нескладушки , тем более когда тебе 26 лет...ему бы редактора...но парень он крутой , после универа уже поработал у Моргана , а за 2 года руководства Интером , сделал увешанный долгами клуб прибыльным и с самым большим количеством зрителей...уважаемый человек в бизнес элите.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6544

      ilichkadr 33 минуты назад

      Похоже, что президент «Интера» уже словил инфекцию, ибо несёт только ему понятную несуразную чушь.

      0
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      Рейтинг: +9872

      KLIM777 52 минуты назад

      Прочитал и вообще не понял о чем речь.

      1
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      Рейтинг: +955

      acor94 54 минуты назад

      Пусть играют в респераторах.

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