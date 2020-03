«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарем Ли Грантом.

Новое соглашение 37-летнего англичанина с клубом рассчитано до конца сезона-2020/21.

«I'm just looking forward to being part of next year and part of watching the football club grow and move forward.»Lee Grant is excited about the future with United! #MUFC