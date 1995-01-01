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    Оздоев: «Мы должны были дожимать «Локомотив»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев оценил исход матча 20-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0). Футболист доволен игрой.

    «Получилась довольно хорошая игра, и я думаю, что мы должны были дожимать «Локомотив», но забить не получилось. Чемпионат только начинается, надо продолжать в том же духе, и всe будет хорошо.

    Сегодня команда играла без Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Мы старались сделать так, чтобы их отсутствие не ощущалось, но это очень трудно. И тот, и другой — наши ключевые игроки, Дзюба — лучший бомбардир турнира, Азмун — один из лучших нападающих РПЛ. С одной стороны, мы потеряли два очка, но с учeтом того, каким сложным был матч, приобрели одно», – сказал игрок.

    • «Зенит» продолжает лидировать в таблице.
    • «Локомотив» поднялся на четвертое место.
    • Следующий соперник «Зенита» – «Ахмат» (Кубок России).

    Источник: YouTube-канал «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10068

      Garrincha58 2 часа назад

      о чём он этот джигит балаболит игры нет и не будет при таких игрочишках как Сутормин Ерохин и Малком интересно за какие такие достижения у него зарплата 7 лямов

      2
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      ...
      Рейтинг: +1069

      Джой > Garrincha58 1 час назад

      Вполне можно отдать эти позиции молодежи.
      А Малком мяч передерживает насколько я увидел.
      Миранчук должен был решать исход...

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