Оздоев: «Мы должны были дожимать «Локомотив»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев оценил исход матча 20-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0). Футболист доволен игрой.
«Получилась довольно хорошая игра, и я думаю, что мы должны были дожимать «Локомотив», но забить не получилось. Чемпионат только начинается, надо продолжать в том же духе, и всe будет хорошо.
Сегодня команда играла без Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Мы старались сделать так, чтобы их отсутствие не ощущалось, но это очень трудно. И тот, и другой — наши ключевые игроки, Дзюба — лучший бомбардир турнира, Азмун — один из лучших нападающих РПЛ. С одной стороны, мы потеряли два очка, но с учeтом того, каким сложным был матч, приобрели одно», – сказал игрок.
- «Зенит» продолжает лидировать в таблице.
- «Локомотив» поднялся на четвертое место.
- Следующий соперник «Зенита» – «Ахмат» (Кубок России).
Источник: YouTube-канал «Зенита»