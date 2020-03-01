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Оздоев: «Мы должны были дожимать «Локомотив»

1 марта 2020, 08:50
7

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев оценил исход матча 20-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0). Футболист доволен игрой.

«Получилась довольно хорошая игра, и я думаю, что мы должны были дожимать «Локомотив», но забить не получилось. Чемпионат только начинается, надо продолжать в том же духе, и всe будет хорошо.

Сегодня команда играла без Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Мы старались сделать так, чтобы их отсутствие не ощущалось, но это очень трудно. И тот, и другой — наши ключевые игроки, Дзюба — лучший бомбардир турнира, Азмун — один из лучших нападающих РПЛ. С одной стороны, мы потеряли два очка, но с учeтом того, каким сложным был матч, приобрели одно», – сказал игрок.

  • «Зенит» продолжает лидировать в таблице.
  • «Локомотив» поднялся на четвертое место.
  • Следующий соперник «Зенита» – «Ахмат» (Кубок России).

Источник: YouTube-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Оздоев Магомед
Комментарии (7)
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Garrincha58
1583042629
о чём он этот джигит балаболит игры нет и не будет при таких игрочишках как Сутормин Ерохин и Малком интересно за какие такие достижения у него зарплата 7 лямов
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Mister_Tomsk
1583057395
Хач явно переоценивает свои возможности, если бы у бабушки был куй, она была бы ..
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paracetamol
1583060032
Дожималка у тебя керовая, Оздой или Отстой, как тебя там?
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Владислав Vlad
1583062433
Да уж. Чуть не дожали на 93-й минуте.)
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Владислав Vlad
1583062564
Чемпионат только начинается ------------------------------------------------------ Кто-нибудь скажет Оздою, что началась вторая половина чемпа?)) Или в декабре уже всем медальки раздали? Магомед, это медальки шоколадные, их вам подарили на Новый Год, не надо их на себя надевать.))))
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Zenit_Zenit
1583116269
Да уж, такой мертвый Локомотив не грех и обуть было... Теперь уж только в следующем сезоне. Миранчуку такой подарок выкатили, заглядение... Не в коня корм, то бишь не в качегара уголёк. Отскочил Локо, повезло ему...
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