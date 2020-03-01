Оздоев: «Мы должны были дожимать «Локомотив»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев оценил исход матча 20-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0). Футболист доволен игрой.

«Получилась довольно хорошая игра, и я думаю, что мы должны были дожимать «Локомотив», но забить не получилось. Чемпионат только начинается, надо продолжать в том же духе, и всe будет хорошо.

Сегодня команда играла без Артема Дзюбы и Сердара Азмуна. Мы старались сделать так, чтобы их отсутствие не ощущалось, но это очень трудно. И тот, и другой — наши ключевые игроки, Дзюба — лучший бомбардир турнира, Азмун — один из лучших нападающих РПЛ. С одной стороны, мы потеряли два очка, но с учeтом того, каким сложным был матч, приобрели одно», – сказал игрок.