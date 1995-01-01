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    Месси, Гризманн и Брайтвайт – в заявке «Барселоны» на матч с «Реалом»

    «Барселона» назвала заявку команды на матч 26-го тура Примеры против «Реала».

    Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Нето;

    Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самюэль Умтити, Хуниор Фирпо;

    Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Артур, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Алекс Кольядо;

    Нападающие: Лионель Месси,Антуан Гризманн, Мартин Брайтвайт, Ансу Фати.

    • Игра состоится в воскресенье, 1 марта.
    • Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.
    • «Барса» лидирует в Примере, «Реал» отстает на два очка.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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