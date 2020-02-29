Месси, Гризманн и Брайтвайт – в заявке «Барселоны» на матч с «Реалом»

«Барселона» назвала заявку команды на матч 26-го тура Примеры против «Реала».
Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Нето;
Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Самюэль Умтити, Хуниор Фирпо;
Полузащитники: Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Артур, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Алекс Кольядо;
Нападающие: Лионель Месси,Антуан Гризманн, Мартин Брайтвайт, Ансу Фати.
- Игра состоится в воскресенье, 1 марта.
- Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.
- «Барса» лидирует в Примере, «Реал» отстает на два очка.
Источник: Официальный сайт «Барселоны»