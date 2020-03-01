РПЛ. Все результаты 20-го тура

В чемпионате России завершился 20-й тур.
Ниже представлены все результаты тура.
Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур
Сочи – Арсенал (Тула) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Луценко, 5; 1:1 – Кокорин, 64; 1:2 – Луценко, 90+6.
Голы: 1:0 – Берг, 68; 2:0 – Ари, 84 (с пенальти).
Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Шомуродов, 45; 1:1 – Роши, 49.
Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 0:0
Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Бакаев, 29; 0:2 – Зобнин, 62.
ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Бикфалви, 72; 1:1 – Фернандес, 90+1.
Крылья Советов (Самара) – Оренбург – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Попович, 41; 1:1 – Алвеш, 89.
Источник: «Бомбардир»