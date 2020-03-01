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РПЛ. Все результаты 20-го тура

1 марта 2020, 23:25
45

В чемпионате России завершился 20-й тур.

Ниже представлены все результаты тура.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Сочи – Арсенал (Тула) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Луценко, 5; 1:1 – Кокорин, 64; 1:2 – Луценко, 90+6.

Краснодар – Уфа – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Берг, 68; 2:0 – Ари, 84 (с пенальти).

Тамбов – Рубин (Казань) – 0:0

Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Шомуродов, 45; 1:1 – Роши, 49.

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 0:0

Текстовая онлайн-трансляция

Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бакаев, 29; 0:2 – Зобнин, 62.

Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Бикфалви, 72; 1:1 – Фернандес, 90+1.

Текстовая онлайн-трансляция

Крылья Советов (Самара) – Оренбург – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Попович, 41; 1:1 – Алвеш, 89.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Урал Динамо Спартак Ахмат Ростов Зенит Локомотив Тамбов Рубин Краснодар Уфа Сочи Арсенал Крылья Советов Оренбург
Комментарии (45)
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AlarmOnStage
1582951334
жёлуди уже подали на завтрак ? Стамеску - лупший !
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yarik1_78
1582967121
Пошел срач!
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Акита Токио
1582968444
Вперед Спартак
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Александ1982
1582974299
Спартак чемпион !!!!
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portero
1582981211
Егорычев жлоб, не дал пас Паше и привез ничейку для Урала, муфлон.....
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vka1970
1582997511
Спартак с победой !!! Алармам и Литейным ..шопу уже можно и не напрягать.Приплыли.))
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slavа0508
1583031149
Нужная победа,,,высоких мест конечно уже наверное не достичь,,,,,но главное в этом сезоне создать уже крепкий коллектив и наиграть команду,,,и в этом плане победы просто необходимы,,,,,,
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a_who
1583036736
С ПОБЕДОЙ ДРУЗЬЯ !
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порт
1583074051
«Рубин» не справился с «Тамбовом» ====================================== А почему бы не написать что Тамбов не справился с Рубином?
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serppion
1583111331
Ставки - вещь хорошая. И, наверное, приносят Бомбардиру хорошие деньги. Только задолбал Бомбардир своими цифрами. Хочешь просто посмотреть результаты матчей - нет, ковыряйся в помойке ставочной арифметики. Понимаю, каждый зарабатывает как может. Считаю, от своего жлобства Бомбардир стал много хуже. Все чаще обращаюсь к ФутболуНаКуличках. Там атмосфера приятнее.
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