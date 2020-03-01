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    РПЛ. Все результаты 20-го тура

    В чемпионате России завершился 20-й тур.

    Ниже представлены все результаты тура.

    Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

    Сочи – Арсенал (Тула) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Луценко, 5; 1:1 – Кокорин, 64; 1:2 – Луценко, 90+6.

    Краснодар – Уфа – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Берг, 68; 2:0 – Ари, 84 (с пенальти).

    Тамбов – Рубин (Казань) – 0:0

    Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Шомуродов, 45; 1:1 – Роши, 49.

    Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 0:0

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бакаев, 29; 0:2 – Зобнин, 62.

    Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Бикфалви, 72; 1:1 – Фернандес, 90+1.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Крылья Советов (Самара) – Оренбург – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Попович, 41; 1:1 – Алвеш, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    01.03.2020 23:25
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 2 марта 2020, 14:41

      null - чемпион !!! Бомбардир , что у тебя с таблицей ? ))))))))

      0
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 2 марта 2020, 07:54

      хватит лить на Егорычева. пацан знал что отдай он Паше и тот бы не попал в ворота. и это была не шутка.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 2 марта 2020, 04:08

      Ставки - вещь хорошая. И, наверное, приносят Бомбардиру хорошие деньги. Только задолбал Бомбардир своими цифрами. Хочешь просто посмотреть результаты матчей - нет, ковыряйся в помойке ставочной арифметики.
      Понимаю, каждый зарабатывает как может. Считаю, от своего жлобства Бомбардир стал много хуже. Все чаще обращаюсь к ФутболуНаКуличках. Там атмосфера приятнее.

      6
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho > serppion 2 марта 2020, 06:48

      Совершено правильно заметили. Бомбардир с показом коэффициентов стал намного хуже...

      0
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      ...
      Рейтинг: +61

      bloodn1ck > serppion 2 марта 2020, 13:48

      Ставишь adBlock, в нем выбираешь что вот этот блок не показывать, и всё чётко ни рекламы, ни коэффициентов...

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 1 марта 2020, 23:51

      Урал понравился, а остальное - серота!

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 1 марта 2020, 18:15

      От перестановки мест слагаемых, сумма не меняется.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 1 марта 2020, 17:47

      «Рубин» не справился с «Тамбовом»
      ======================================
      А почему бы не написать что Тамбов не справился с Рубином?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol > порт 1 марта 2020, 23:52

      Вот именно! Он же середняк и играл на "своем" поле против аутсайдера.

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 марта 2020, 17:44

      В какое же дно превратился Краснодар! Мертвые, просто трупы!!!

      1
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 1 марта 2020, 09:05

      Всех спартачей с победой. Локо и ЦСКА и Зенит потеряли по 2 очка. Ждем игры в Коаснодаре. У Быков шанс сократить разрыв от лидера ЧР.

      3
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      Рейтинг: +78

      Кто угодно,лишь бы не пон > morgan59 1 марта 2020, 23:35

      Спартак лучший,но слишком уж больно много потеряли очков в 1 круге из за судей и сами по себе.

      0
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      Рейтинг: +2726

      a_who 1 марта 2020, 07:25

      С ПОБЕДОЙ ДРУЗЬЯ !

      4
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 1 марта 2020, 05:52

      Нужная победа,,,высоких мест конечно уже наверное не достичь,,,,,но главное в этом сезоне создать уже крепкий коллектив и наиграть команду,,,и в этом плане победы просто необходимы,,,,,,

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