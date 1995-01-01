Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    «Динамо» получит от властей Дагестана 30 миллионов рублей на финансирование академии

    Власти Дагестана подписали соглашение о сотрудничестве с футбольной академией «Динамо» им. Льва Яшина.

    В республике создадут филиал академии, сообщает «Молодежь Дагестана». На содержание филиала академии «Динамо» будет направлено 30 миллионов рублей из бюджета Дагестана.

    Глава республики Владимир Васильев на встрече с представителями «Динамо» в Махачкале подчеркнул, что средства пойдут «не на коммерческие команды, а на обучение детей».

    • Филиал футбольной академии московского «Динамо» был открыт на стадионе «Анжи-Арена» в начале февраля.
    • В 2015 году УЕФА отстранил «Динамо» от участия в еврокубках из-за завышенных вливаний спонсоров.
    • При оценке соответствия клуба принципам финансового фейр-плей, УЕФА не учитывает расходы на инфраструктуру. Если у команды будет отрицательный баланс, но не из-за трансферов, а из-за вложений, например, в создание академии, никаких санкций не последует.

    Разбираем финансовый фэйр-плей. Можно ли обойти систему? Почему одни клубы наказывают, а другие − нет? Как «ПСЖ» и «Ман Сити» так много тратят?

    Источник: «Молодежь Дагестана»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74848
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru