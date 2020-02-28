«Динамо» получит от властей Дагестана 30 миллионов рублей на финансирование академии

Власти Дагестана подписали соглашение о сотрудничестве с футбольной академией «Динамо» им. Льва Яшина.

В республике создадут филиал академии, сообщает «Молодежь Дагестана». На содержание филиала академии «Динамо» будет направлено 30 миллионов рублей из бюджета Дагестана.

Глава республики Владимир Васильев на встрече с представителями «Динамо» в Махачкале подчеркнул, что средства пойдут «не на коммерческие команды, а на обучение детей».

Филиал футбольной академии московского «Динамо» был открыт на стадионе «Анжи-Арена» в начале февраля.

В 2015 году УЕФА отстранил «Динамо» от участия в еврокубках из-за завышенных вливаний спонсоров.

При оценке соответствия клуба принципам финансового фейр-плей, УЕФА не учитывает расходы на инфраструктуру. Если у команды будет отрицательный баланс, но не из-за трансферов, а из-за вложений, например, в создание академии, никаких санкций не последует.

Разбираем финансовый фэйр-плей. Можно ли обойти систему? Почему одни клубы наказывают, а другие − нет? Как «ПСЖ» и «Ман Сити» так много тратят?