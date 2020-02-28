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  • «Динамо» получит от властей Дагестана 30 миллионов рублей на финансирование академии

«Динамо» получит от властей Дагестана 30 миллионов рублей на финансирование академии

28 февраля 2020, 18:55
3

Власти Дагестана подписали соглашение о сотрудничестве с футбольной академией «Динамо» им. Льва Яшина.

В республике создадут филиал академии, сообщает «Молодежь Дагестана». На содержание филиала академии «Динамо» будет направлено 30 миллионов рублей из бюджета Дагестана.

Глава республики Владимир Васильев на встрече с представителями «Динамо» в Махачкале подчеркнул, что средства пойдут «не на коммерческие команды, а на обучение детей».

  • Филиал футбольной академии московского «Динамо» был открыт на стадионе «Анжи-Арена» в начале февраля.
  • В 2015 году УЕФА отстранил «Динамо» от участия в еврокубках из-за завышенных вливаний спонсоров.
  • При оценке соответствия клуба принципам финансового фейр-плей, УЕФА не учитывает расходы на инфраструктуру. Если у команды будет отрицательный баланс, но не из-за трансферов, а из-за вложений, например, в создание академии, никаких санкций не последует.

Разбираем финансовый фэйр-плей. Можно ли обойти систему? Почему одни клубы наказывают, а другие − нет? Как «ПСЖ» и «Ман Сити» так много тратят?

Источник: «Молодежь Дагестана»
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (3)
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alp
1582920164
разве дагестан не дотационный регион??? откуда бабульки?
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general.lizyukov
1582922560
А родной Анжи не хотите поддержать? Или там Дагдизель? С.ки
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Axe111
1582932701
Пфф что это такое лол
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