«СЭ»: ЧМ-2022 пройдет без российских судей. Карасев будет работать на Евро-2020

«Спорт-Экспресс» опубликовал список европейских арбитров-кандидатов на судейство игр чемпионата мира в Катаре.

Большинство из них в начале февраля прошли сбор в Лиссабоне. В число этих судей не вошел Сергей Карасев, однако он, скорее всего, будет работать на Евро-2020. Российский арбитр вместе со многими судьями элитной группы УЕФА в конце января тренировался на Мальорке.

Список кандидатов на ЧМ-2020: Славко Винчич (Словения), Карлос дель Серро Гранде, Хесус Хиль Мансано (оба – Испания), Срджан Йованович (Сербия), Георгий Кабаков (Болгария), Иван Кружляк (Словакия), Данни Маккели (Голландия), Шимон Марчиняк (Польша), Майкл Оливер, Энтони Тэйлор (оба – Англия), Даниэле Орсато (Италия), Артур Мануэл Рибейру Соареш Диаш (Португалия), Андрис Трейманис (Латвия), Клеман Тюрпен (Франция), Овидиу Алин Хацеган (Румыния), Феликс Цвайер (Германия), Андреас Экберг (Швеция).