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  • «СЭ»: ЧМ-2022 пройдет без российских судей. Карасев будет работать на Евро-2020

«СЭ»: ЧМ-2022 пройдет без российских судей. Карасев будет работать на Евро-2020

26 февраля 2020, 14:31
6

«Спорт-Экспресс» опубликовал список европейских арбитров-кандидатов на судейство игр чемпионата мира в Катаре.

Большинство из них в начале февраля прошли сбор в Лиссабоне. В число этих судей не вошел Сергей Карасев, однако он, скорее всего, будет работать на Евро-2020. Российский арбитр вместе со многими судьями элитной группы УЕФА в конце января тренировался на Мальорке.

Список кандидатов на ЧМ-2020: Славко Винчич (Словения), Карлос дель Серро Гранде, Хесус Хиль Мансано (оба – Испания), Срджан Йованович (Сербия), Георгий Кабаков (Болгария), Иван Кружляк (Словакия), Данни Маккели (Голландия), Шимон Марчиняк (Польша), Майкл Оливер, Энтони Тэйлор (оба – Англия), Даниэле Орсато (Италия), Артур Мануэл Рибейру Соареш Диаш (Португалия), Андрис Трейманис (Латвия), Клеман Тюрпен (Франция), Овидиу Алин Хацеган (Румыния), Феликс Цвайер (Германия), Андреас Экберг (Швеция).

  • Карасев судит матчи чемпионата России с 2008 года.
  • Россиянин работал на чемпионате мира-2018.
  • Также арбитр обслуживает игры еврокубков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отбор ЧЕ-2020 Карасев Сергей
Комментарии (6)
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vmonomah17
1582718018
Вот и показатель качества российского судейства.
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BRO_football
1582718817
ФИФА принял во внимание весь судейский скандал в России, и поэтому было решено на ЧМ-2022 российских судей не приглашать.
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bset
1582721650
Зачем вообще в судьи идти? Чтобы, потокая газовому спонсору, губить свою международную карьеру и лишать себя возможность судить на топовом уровне? Не проще ли тогда сразу в бизнес?
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neveldomha
1582723561
Кстати в списках не значится ни одного турецкого арбитра. Прям странно. Или их потащут по ближне-восточному списку? А вот появление латыша, судившего квалификацию третьесортных команд в ЛЕ и двух посредственных матчах квалификационного раунда ЛЧ, и всего одну более менее серьезную игру в отборе ЧЕ между Норвегией и Испанией. Вот это не понятно. Славко Винчич .....дык ему еще стоило бы на юношах потренироваться. Хотя с другой стороны будет ВАР а при нормальное его организации можно и Уткина пригласить. Пущай по полю катается.
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zigbert
1582726479
Вообще ЧМ не для экспериментов. В списке нет таких опытных арбитров как -Чакыр ,Брых.
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paracetamol
1582730274
Досудились взяточники!
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