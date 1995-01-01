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    «СЭ»: ЧМ-2022 пройдет без российских судей. Карасев будет работать на Евро-2020

    «Спорт-Экспресс» опубликовал список европейских арбитров-кандидатов на судейство игр чемпионата мира в Катаре.

    Большинство из них в начале февраля прошли сбор в Лиссабоне. В число этих судей не вошел Сергей Карасев, однако он, скорее всего, будет работать на Евро-2020. Российский арбитр вместе со многими судьями элитной группы УЕФА в конце января тренировался на Мальорке.

    Список кандидатов на ЧМ-2020: Славко Винчич (Словения), Карлос дель Серро Гранде, Хесус Хиль Мансано (оба – Испания), Срджан Йованович (Сербия), Георгий Кабаков (Болгария), Иван Кружляк (Словакия), Данни Маккели (Голландия), Шимон Марчиняк (Польша), Майкл Оливер, Энтони Тэйлор (оба – Англия), Даниэле Орсато (Италия), Артур Мануэл Рибейру Соареш Диаш (Португалия), Андрис Трейманис (Латвия), Клеман Тюрпен (Франция), Овидиу Алин Хацеган (Румыния), Феликс Цвайер (Германия), Андреас Экберг (Швеция).

    • Карасев судит матчи чемпионата России с 2008 года.
    • Россиянин работал на чемпионате мира-2018.
    • Также арбитр обслуживает игры еврокубков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7372

      BRO_football 40 минут назад

      ФИФА принял во внимание весь судейский скандал в России, и поэтому было решено на ЧМ-2022 российских судей не приглашать.

      1
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      Рейтинг: +432

      vmonomah17 54 минуты назад

      Вот и показатель качества российского судейства.

      2
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      Рейтинг: +1738

      Борат 1 час назад

      российские судьи выбрали чемоданы федуна, а не возможную международную карьеру !
      стыдно за хряков ! позор рылам ! им самим потом это боком выходит, когда их в еврокубках в коленно-локтевую ставят !
      гы-гы

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