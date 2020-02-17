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  • Месси и гонщик Хэмилтон стали обладателями награды Laureus World Sports Awards

Месси и гонщик Хэмилтон стали обладателями награды Laureus World Sports Awards

17 февраля 2020, 23:46
3

Названы имена обладателей награды Laureus World Sports Awards, которая вручается лучшему спортсмену календарного года.

В этот раз приз разделили футболист «Барселоны» Лионель Месси и гонщик «Формулы 1» из команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Среди номинантов также были теннисист Рафаэль Надаль, гольфист Тайгер Вудс, марафонец Элиуд Кипчоге и мотогонщик Марк Маркес.

  • Месси стал первым обладателем премии Laureus World Sports Awards из командных видов спорта.
  • В 2019-м году аргентинец выиграл шестой «Золотой мяч» в карьере.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт Laureus
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (3)
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VAD07
1581979978
На такой машине как у Льюиса, даже я хоть раз, но стал бы чемпионом мира;)
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koli4ka
1582042252
пацан в шлеме на Неймарку похож,не находите???
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