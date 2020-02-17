Месси и гонщик Хэмилтон стали обладателями награды Laureus World Sports Awards

Названы имена обладателей награды Laureus World Sports Awards, которая вручается лучшему спортсмену календарного года.
В этот раз приз разделили футболист «Барселоны» Лионель Месси и гонщик «Формулы 1» из команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.
Среди номинантов также были теннисист Рафаэль Надаль, гольфист Тайгер Вудс, марафонец Элиуд Кипчоге и мотогонщик Марк Маркес.
- Месси стал первым обладателем премии Laureus World Sports Awards из командных видов спорта.
- В 2019-м году аргентинец выиграл шестой «Золотой мяч» в карьере.
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Источник: Официальный сайт Laureus