Месси и гонщик Хэмилтон стали обладателями награды Laureus World Sports Awards

Названы имена обладателей награды Laureus World Sports Awards, которая вручается лучшему спортсмену календарного года.

В этот раз приз разделили футболист «Барселоны» Лионель Месси и гонщик «Формулы 1» из команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Среди номинантов также были теннисист Рафаэль Надаль, гольфист Тайгер Вудс, марафонец Элиуд Кипчоге и мотогонщик Марк Маркес.

Месси стал первым обладателем премии Laureus World Sports Awards из командных видов спорта.

В 2019-м году аргентинец выиграл шестой «Золотой мяч» в карьере.