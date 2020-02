Месси и гонщик Хэмилтон стали обладателями награды Laureus World Sports Awards

Названы имена обладателей награды Laureus World Sports Awards, которая вручается лучшему спортсмену календарного года.

В этот раз приз разделили футболист «Барселоны» Лионель Месси и гонщик «Формулы 1» из команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Среди номинантов также были теннисист Рафаэль Надаль, гольфист Тайгер Вудс, марафонец Элиуд Кипчоге и мотогонщик Марк Маркес.

With World Championships and Ballon d'Ors between them, @LewisHamilton and Lionel Messi share the #Laureus20 World Sportsman of the Year award – a moment of sporting history!Congratulations guys!#SportUnitesUs pic.twitter.com/7akYcykux2