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    Нико Ковач может летом возглавить «Герту»

    «Герта» занимается поиском нового главного тренера, которым сменит ушедшего в отставку Юргена Клинсманна.

    По информации Kicker, до конца сезона командой, скорее всего, будет руководить Александер Нури, а летом берлинский клуб постарается подписать контракт с именитым специалистом.

    Шорт-лист «Герты» на сегодняшний день возглавляет Нико Ковач, которого в начале ноября уволила «Бавария».

    48-летний хорват, будучи футболистом, выступал за столичную команду с 1991-го по 1996-й, а также с 2003-го по 2006-й год.

    Директор «Герты»: «Мы были удивлены решением Клинсманна об отставке»

    Источник: Kicker

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