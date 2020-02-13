Нико Ковач может летом возглавить «Герту»

«Герта» занимается поиском нового главного тренера, которым сменит ушедшего в отставку Юргена Клинсманна.

По информации Kicker, до конца сезона командой, скорее всего, будет руководить Александер Нури, а летом берлинский клуб постарается подписать контракт с именитым специалистом.

Шорт-лист «Герты» на сегодняшний день возглавляет Нико Ковач, которого в начале ноября уволила «Бавария».

48-летний хорват, будучи футболистом, выступал за столичную команду с 1991-го по 1996-й, а также с 2003-го по 2006-й год.

Директор «Герты»: «Мы были удивлены решением Клинсманна об отставке»