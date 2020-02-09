Sport24: со следующего сезона adidas станет техническим спонсором «Локомотива»

Летом «Локомотив» и компания adidas возобновят сотрудничество, утверждает Sport24.
По информации источника, немецкий концерн снова станет техническим спонсором московского клуба с сезона-2020/21.
Сейчас экипировку столичной команде поставляет американский производитель Under Armour.
- Ранее adidas уже работал с «Локомотивом» в 1989-м и 1993-м годах, а также в периоды с 2005-го по 2010-й и с 2014-го по 2018-й год.
- В турнирной таблице РПЛ команда Юрия Семина по итогам 19 туров занимает пятое место.
Источник: Sport24