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  • Sport24: со следующего сезона adidas станет техническим спонсором «Локомотива»

Sport24: со следующего сезона adidas станет техническим спонсором «Локомотива»

9 февраля 2020, 11:43

Летом «Локомотив» и компания adidas возобновят сотрудничество, утверждает Sport24.

По информации источника, немецкий концерн снова станет техническим спонсором московского клуба с сезона-2020/21.

Сейчас экипировку столичной команде поставляет американский производитель Under Armour.

  • Ранее adidas уже работал с «Локомотивом» в 1989-м и 1993-м годах, а также в периоды с 2005-го по 2010-й и с 2014-го по 2018-й год.
  • В турнирной таблице РПЛ команда Юрия Семина по итогам 19 туров занимает пятое место.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив
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