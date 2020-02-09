Sport24: со следующего сезона adidas станет техническим спонсором «Локомотива»

Летом «Локомотив» и компания adidas возобновят сотрудничество, утверждает Sport24.

По информации источника, немецкий концерн снова станет техническим спонсором московского клуба с сезона-2020/21.

Сейчас экипировку столичной команде поставляет американский производитель Under Armour.