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    Sport24: со следующего сезона adidas станет техническим спонсором «Локомотива»

    Летом «Локомотив» и компания adidas возобновят сотрудничество, утверждает Sport24.

    По информации источника, немецкий концерн снова станет техническим спонсором московского клуба с сезона-2020/21.

    Сейчас экипировку столичной команде поставляет американский производитель Under Armour.

    • Ранее adidas уже работал с «Локомотивом» в 1989-м и 1993-м годах, а также в периоды с 2005-го по 2010-й и с 2014-го по 2018-й год.
    • В турнирной таблице РПЛ команда Юрия Семина по итогам 19 туров занимает пятое место.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22951

      gol_kak_sokol 55 минут назад

      Кто носит форму Adidas, тому любая проводница даст.))

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