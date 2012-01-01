ESPN: «Барселона» недовольна судейством в матче Кубка Испании с «Атлетиком»

и у барсы виноваты судьи когда они проигрывают
В «Барселоне» считают, что судейская бригада допустила серьезную ошибку в пользу «Атлетика» во время четвертьфинального матча Кубка Испании.
По информации ESPN, в каталонском клубе несогласны с решением не назначать пенальти за толчок полузащитника Френки де Йонга в штрафной площади соперника. Эпизод произошел во втором тайме.
При этом «Барса» не намерена публично заявлять о недовольстве работой арбитра в этой игре.
- Встречу обслуживал Хуан Мартинес Мунуэра.
- «Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка, забив победный гол в компенсированное время.