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    ESPN: «Барселона» недовольна судейством в матче Кубка Испании с «Атлетиком»

    В «Барселоне» считают, что судейская бригада допустила серьезную ошибку в пользу «Атлетика» во время четвертьфинального матча Кубка Испании.

    По информации ESPN, в каталонском клубе несогласны с решением не назначать пенальти за толчок полузащитника Френки де Йонга в штрафной площади соперника. Эпизод произошел во втором тайме.

    При этом «Барса» не намерена публично заявлять о недовольстве работой арбитра в этой игре.

    • Встречу обслуживал Хуан Мартинес Мунуэра.
    • «Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка, забив победный гол в компенсированное время.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 09:47
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4548

      серега кашин 1 час назад

      и у барсы виноваты судьи когда они проигрывают

      1
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      ...
      Рейтинг: +9301

      Cules2013 > серега кашин 26 минут назад

      Судья судил несколько странно, это правда, но момент с де Йонгом тут не особо при чём. И проиграли не поэтому, а потому, что Фати, Месси и Гризманн не смогли ничего реализовать из своих моментов. Реально, по игре, счёт мог быть спокойно и 2-0 и 3-0. Всё упирается в реализацию. У басков гол залетел на везении, моментов по игре было мало и они почти все был и неопасные. Но баски выиграли заслуженно, много отработали в обороне и прессинге у чужих ворот.
      Я не думаю, что стоит винить кого-то - судью или Месси, или Сетьена. Просто так иногда бывает. В 150-й раз скажу, что с этого сезона изменился регламент Кубка, и до полуфинала теперь стадии Кубка состоят из 1 матча, а не двух. В прежние годы Барса неоднократно проигрывала в матчах Кубка, но почти всегда отыгрывалась в ответке. А теперь ответки нет. Уверен, что второй матч на Кам Ноу вывел бы Барсу дальше. Сейчас уже почти все топы из Кубка повылетали из-за нового регламента. Даже баски прошли 2 стадии подряд только через серию пенальти.
      Я думаю, что оценки Сетьену нужно давать по результатам ЛЧ и того, какое место займём в Ла Лиге.

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