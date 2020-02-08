ESPN: «Барселона» недовольна судейством в матче Кубка Испании с «Атлетиком»

В «Барселоне» считают, что судейская бригада допустила серьезную ошибку в пользу «Атлетика» во время четвертьфинального матча Кубка Испании.

По информации ESPN, в каталонском клубе несогласны с решением не назначать пенальти за толчок полузащитника Френки де Йонга в штрафной площади соперника. Эпизод произошел во втором тайме.

При этом «Барса» не намерена публично заявлять о недовольстве работой арбитра в этой игре.