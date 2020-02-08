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  • ESPN: «Барселона» недовольна судейством в матче Кубка Испании с «Атлетиком»

ESPN: «Барселона» недовольна судейством в матче Кубка Испании с «Атлетиком»

8 февраля 2020, 09:47
3

В «Барселоне» считают, что судейская бригада допустила серьезную ошибку в пользу «Атлетика» во время четвертьфинального матча Кубка Испании.

По информации ESPN, в каталонском клубе несогласны с решением не назначать пенальти за толчок полузащитника Френки де Йонга в штрафной площади соперника. Эпизод произошел во втором тайме.

При этом «Барса» не намерена публично заявлять о недовольстве работой арбитра в этой игре.

  • Встречу обслуживал Хуан Мартинес Мунуэра.
  • «Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка, забив победный гол в компенсированное время.

Источник: ESPN
Испания. Кубок Атлетик Барселона
Комментарии (3)
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серега кашин
1581148871
и у барсы виноваты судьи когда они проигрывают
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DeStar
1581157380
Судья действительно был странным и косячным . Пенка на де йонге когда его корпусом коснулись ?ну ну . Мне кажется же йонг пока в барсе только для зарабатывания пенок
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