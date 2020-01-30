Открытие нового сезона китайской Суперлиги задержали из-за коронавируса

Новый сезон чемпионата Китая начнется позже запланированной даты.

В заявлении Китайской футбольной ассоциации говорится, что старт чемпионата отложен для того, чтобы помочь в «предотвращении и контроле эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом».

Первые игры чемпионата Китая должны были состояться 22 февраля. Новая дата еще не объявлена.

Жертвами обнаруженного в конце 2019 года короновируса уже стали 170 человек.

Несколько китайских городов закрыто на карантин.

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