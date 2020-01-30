Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Открытие нового сезона китайской Суперлиги задержали из-за коронавируса

Открытие нового сезона китайской Суперлиги задержали из-за коронавируса

30 января 2020, 12:21

Новый сезон чемпионата Китая начнется позже запланированной даты.

В заявлении Китайской футбольной ассоциации говорится, что старт чемпионата отложен для того, чтобы помочь в «предотвращении и контроле эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом».

Первые игры чемпионата Китая должны были состояться 22 февраля. Новая дата еще не объявлена.

  • Жертвами обнаруженного в конце 2019 года короновируса уже стали 170 человек.
  • Несколько китайских городов закрыто на карантин.

Тарасов – об эпидемии коронавируса: «В Китае за две недели построят больницу? Почему все удивляются?»

Источник: сайт Китайской футбольной ассоциации
Азия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+