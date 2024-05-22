Отец Сафонова отреагировал на новость о возможном переходе Матвея в «ПСЖ»

Евгений Сафонов, отец вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, прокомментировал слухи о переговорах с «ПСЖ».
- Сообщалось, что парижане видят в голкипере сборной России дублера для Джанлуиджи Доннаруммы.
- Французский клуб может заплатить за трансфер 20 миллионов евро.
– «ПСЖ» действительно интересуется Сафоновым?
– Первый раз слышу такую информацию. Узнал от вас.
– Обсуждали с Матвеем возможный переход в европейский клуб летом?
– Зависит от того, будут ли поступать предложения «Краснодару». Пока не знаю. В первую очередь, предложение должен рассмотреть клуб. Должно сойтись решение двух сторон.
– Если интерес «ПСЖ» окажется реальностью, это был бы хороший шаг в карьере для Матвея?
– Почему бы и нет?
- 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне он пропустил 27 голов в 29 матчах.
- Рыночная стоимость футболиста – 18 миллионов евро.