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    • Отец Сафонова отреагировал на новость о возможном переходе Матвея в «ПСЖ»

    Отец Сафонова отреагировал на новость о возможном переходе Матвея в «ПСЖ»

    Евгений Сафонов, отец вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, прокомментировал слухи о переговорах с «ПСЖ».

    • Сообщалось, что парижане видят в голкипере сборной России дублера для Джанлуиджи Доннаруммы.
    • Французский клуб может заплатить за трансфер 20 миллионов евро.

    – «ПСЖ» действительно интересуется Сафоновым?

    – Первый раз слышу такую информацию. Узнал от вас.

    – Обсуждали с Матвеем возможный переход в европейский клуб летом?

    – Зависит от того, будут ли поступать предложения «Краснодару». Пока не знаю. В первую очередь, предложение должен рассмотреть клуб. Должно сойтись решение двух сторон.

    – Если интерес «ПСЖ» окажется реальностью, это был бы хороший шаг в карьере для Матвея?

    – Почему бы и нет?

    • 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • В этом сезоне он пропустил 27 голов в 29 матчах.
    • Рыночная стоимость футболиста – 18 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:35
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    Комментарии (1)
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    oyabun
    1716398848
    Ответ потрясающий, как и всё интервью: "Не знаю, но почему бы и нет?"
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