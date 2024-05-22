«Зачем Мамаев так позорится?»: Водонаева – об иске Павла к бывшей жене

Телеведущая Алена Водонаева раскритиковала экс-игрока сборной России Павла Мамаева.

Футболист подал в суд на бывшую жену Алану.

Он хочет взыскать с нее 10 220 000 рублей за «неосновательное обогащение» и оплаченную им госпошлину – 60 тысяч рублей.

Алана утверждает, что Павел в 2021 году сам перечислил ей деньги, которые теперь требует взыскать.

«Зачем он так позорится? Функция чувства собственного достоинства отсутствует или бедолаге очень нужны деньги?» – написала Водонаева в своем телеграм-канале.