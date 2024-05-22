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    • «Зачем Мамаев так позорится?»: Водонаева – об иске Павла к бывшей жене

    «Зачем Мамаев так позорится?»: Водонаева – об иске Павла к бывшей жене

    Телеведущая Алена Водонаева раскритиковала экс-игрока сборной России Павла Мамаева.

    • Футболист подал в суд на бывшую жену Алану.
    • Он хочет взыскать с нее 10 220 000 рублей за «неосновательное обогащение» и оплаченную им госпошлину – 60 тысяч рублей.
    • Алана утверждает, что Павел в 2021 году сам перечислил ей деньги, которые теперь требует взыскать.

    «Зачем он так позорится? Функция чувства собственного достоинства отсутствует или бедолаге очень нужны деньги?» – написала Водонаева в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канала Алены Водонаевой

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    ...уефан
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    ...ни чего личного, нуждается в средствах...
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