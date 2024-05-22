Мамаев подал в суд на бывшую жену: «Как же они ***»

Алана Мамаева, экс-супруга Павла Мамаева, подтвердила, что бывший игрок сборной России подал на нее в суд.

Мамаев хочет взыскать с Аланы 10 220 000 рублей за «неосновательное обогащение» и оплаченную им госпошлину – 60 тысяч рублей.

«Как же они меня *** [утомили]. То досудебные претензии, теперь исковое заявление. Просто куча писанины трехлетней давности.

Опять 25! Сколько можно? Уже сил моих нет», – сказала Мамаева в соцсетях, приложив видео с документами. На странице иска видно, что в 2021 году Павел сам перечислил Алане деньги, которые теперь требует взыскать.