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    Мамаев подал в суд на бывшую жену: «Как же они ***»

    Алана Мамаева, экс-супруга Павла Мамаева, подтвердила, что бывший игрок сборной России подал на нее в суд.

    Мамаев хочет взыскать с Аланы 10 220 000 рублей за «неосновательное обогащение» и оплаченную им госпошлину – 60 тысяч рублей.

    «Как же они меня *** [утомили]. То досудебные претензии, теперь исковое заявление. Просто куча писанины трехлетней давности.

    Опять 25! Сколько можно? Уже сил моих нет», – сказала Мамаева в соцсетях, приложив видео с документами. На странице иска видно, что в 2021 году Павел сам перечислил Алане деньги, которые теперь требует взыскать.

    • Пара развелась в 2021 году.
    • У них есть общая дочь Алиса.
    • Павел и Алана были в браке с 2013 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:51
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Алексей З
    1716393937
    Его "утомили" , а Бомбардир хочет нас "утомить". Ну идут семейные дрязги , вам то блдь , какое дело ?
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    Иван Петров 1986
    1716394208
    А при чем тут это? Где тут про футбол?
    Ответить
    Mirak92
    1716397513
    Не забудьте ,пост сделать ,что полуфабрикат этот кушать любит ,на что дрочит ,что утром делает ,интересно же !
    Ответить
    Damir07
    1716398055
    Наверное пока за решётку был мозги у него выбили
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    Таврида
    1716398258
    Вот жеж конченный, не удивлюсь если он и на дочь в суд подаст.
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