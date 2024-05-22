«Краснодар» может купить замену для Сафонова за 10 миллионов рублей

В «Краснодаре» задумали о возвращении собственного воспитанника Евгения Латышонка.

25-летний вратарь «Балтики» может заменить в составе южан Матвея Сафонова, которого хочет приобрести «ПСЖ».

Ранее «Краснодар» пытался вернуть Латышонка, но тот отказывался, вероятно, из-за высокой конкуренции.

У клуба есть опция приоритетного выкупа голкипера: за 10 миллионов рублей – в случае вылета «Балтики» из РПЛ, 30 миллионов – если команда сохранит прописку.

Опцию можно реализовать только по согласованию с футболистом, который интересен не только «Краснодару». На него также претендуют «Зенит» и ЦСКА.