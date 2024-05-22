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    • «Краснодар» может купить замену для Сафонова за 10 миллионов рублей

    «Краснодар» может купить замену для Сафонова за 10 миллионов рублей

    В «Краснодаре» задумали о возвращении собственного воспитанника Евгения Латышонка.

    25-летний вратарь «Балтики» может заменить в составе южан Матвея Сафонова, которого хочет приобрести «ПСЖ».

    Ранее «Краснодар» пытался вернуть Латышонка, но тот отказывался, вероятно, из-за высокой конкуренции.

    У клуба есть опция приоритетного выкупа голкипера: за 10 миллионов рублей – в случае вылета «Балтики» из РПЛ, 30 миллионов – если команда сохранит прописку.

    Опцию можно реализовать только по согласованию с футболистом, который интересен не только «Краснодару». На него также претендуют «Зенит» и ЦСКА.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 21:09
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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1716402547
    ...вариант, хотя Карпову верить - себя *****ть...
    Ответить
    Алим Терек
    1716406150
    Нормально
    Ответить
    qwertyйцукен
    1716408287
    Ну чо, продадут Сафонова ПСЖ за 10 миллионов евро.Купят ему замену за 10 миллионов рублей. Хороший бизнес.. Гы гы
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