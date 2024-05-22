Реакция сборной России на новость о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»

Пресс-служба сборной России опубликовала пост на фоне слухов о желании «ПСЖ» купить вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

В публикации есть отсылка к ролику от марта 2023 года, в котором Сафонов тренируется гантелями. Видео сопровождается песней из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» по мотивам романа французского писателя Александра Дюма.