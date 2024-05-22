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    • Реакция сборной России на новость о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»

    Реакция сборной России на новость о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»

    Пресс-служба сборной России опубликовала пост на фоне слухов о желании «ПСЖ» купить вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

    В публикации есть отсылка к ролику от марта 2023 года, в котором Сафонов тренируется гантелями. Видео сопровождается песней из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» по мотивам романа французского писателя Александра Дюма.

    • 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • В этом сезоне он пропустил 27 голов в 29 матчах.
    • Сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за голкипера 20 млн евро.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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