Реакция сборной России на новость о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»

Пресс-служба сборной России опубликовала пост на фоне слухов о желании «ПСЖ» купить вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.
В публикации есть отсылка к ролику от марта 2023 года, в котором Сафонов тренируется гантелями. Видео сопровождается песней из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» по мотивам романа французского писателя Александра Дюма.
- 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне он пропустил 27 голов в 29 матчах.
- Сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за голкипера 20 млн евро.