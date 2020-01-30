«Спортинг» – о трансфере Бруну Фернандеша: «Береги нашего мальчика, «Манчестер Юнайтед»

Пресс-служба лиссабонского «Спортинга» отреагировала на уход из клуба полузащитника Бруну Фернандеша.
- В среду «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности по трансферу 25-летнего португальца.
- Для завершения сделки футболисту осталось пройти медобследование.
- Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит за Фернандеша 55 миллионов евро плюс бонусы, которые могут достичь 25 миллионов.
«Береги нашего мальчика, «Манчестер Юнайтед», – говорится в публикации «Спортинга» в твиттере, которая сопровождается фотографией хавбека с надписью «Спасибо, капитан».
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Источник: Официальный твиттер «Спортинга»