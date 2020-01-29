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    «Спортинг» – о трансфере Бруну Фернандеша: «Береги нашего мальчика, «Манчестер Юнайтед»

    Пресс-служба лиссабонского «Спортинга» отреагировала на уход из клуба полузащитника Бруну Фернандеша.

    • В среду «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности по трансферу 25-летнего португальца.
    • Для завершения сделки футболисту осталось пройти медобследование.
    • Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит за Фернандеша 55 миллионов евро плюс бонусы, которые могут достичь 25 миллионов.

    «Береги нашего мальчика, «Манчестер Юнайтед», – говорится в публикации «Спортинга» в твиттере, которая сопровождается фотографией хавбека с надписью «Спасибо, капитан».

    Источник: Официальный твиттер «Спортинга»

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