«Спортинг» – о трансфере Бруну Фернандеша: «Береги нашего мальчика, «Манчестер Юнайтед»

Пресс-служба лиссабонского «Спортинга» отреагировала на уход из клуба полузащитника Бруну Фернандеша.

«Береги нашего мальчика, «Манчестер Юнайтед», – говорится в публикации «Спортинга» в твиттере, которая сопровождается фотографией хавбека с надписью «Спасибо, капитан».

Take good care of our boy, @ManUtd pic.twitter.com/AKvEJcnxc4