«Спортинг» – о трансфере Бруну Фернандеша: «Береги нашего мальчика, «Манчестер Юнайтед»

Пресс-служба лиссабонского «Спортинга» отреагировала на уход из клуба полузащитника Бруну Фернандеша.

В среду «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности по трансферу 25-летнего португальца.

Для завершения сделки футболисту осталось пройти медобследование.

Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит за Фернандеша 55 миллионов евро плюс бонусы, которые могут достичь 25 миллионов.

«Береги нашего мальчика, «Манчестер Юнайтед», – говорится в публикации «Спортинга» в твиттере, которая сопровождается фотографией хавбека с надписью «Спасибо, капитан».