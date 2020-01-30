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  • «Спортинг» – о трансфере Бруну Фернандеша: «Береги нашего мальчика, «Манчестер Юнайтед»

«Спортинг» – о трансфере Бруну Фернандеша: «Береги нашего мальчика, «Манчестер Юнайтед»

30 января 2020, 07:18
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Пресс-служба лиссабонского «Спортинга» отреагировала на уход из клуба полузащитника Бруну Фернандеша.

  • В среду «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности по трансферу 25-летнего португальца.
  • Для завершения сделки футболисту осталось пройти медобследование.
  • Ранее сообщалось, что «МЮ» заплатит за Фернандеша 55 миллионов евро плюс бонусы, которые могут достичь 25 миллионов.

«Береги нашего мальчика, «Манчестер Юнайтед», – говорится в публикации «Спортинга» в твиттере, которая сопровождается фотографией хавбека с надписью «Спасибо, капитан».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Спортинга»
Португалия. Примейра Манчестер Юнайтед Спортинг Фернандеш Бруну
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Борис23
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