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  • AS: Зидан заблокировал трансфер Эриксена в «Реал». У игрока с лета было предварительное соглашение с мадридцами

AS: Зидан заблокировал трансфер Эриксена в «Реал». У игрока с лета было предварительное соглашение с мадридцами

28 января 2020, 23:30
6

Полузащитник Кристиан Эриксен хотел перейти в «Реал», утверждает AS.

По информации источника, прошлым летом датчанин мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», но вместо этого заключил предварительное соглашение с мадридским клубом.

Однако приобретение 27-летнего хавбека так и не одобрил главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Французский специалист дал понять, что не нуждается в услугах этого игрока и руководство не сумело его переубедить.

В итоге Эриксен перебрался в «Интер», заключив контракт до 2024 года. Миланцы заплатили «Тоттенхэму» за футболиста 20 миллионов евро.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Тоттенхэм Интер Эриксен Кристиан Зидан Зинедин
Комментарии (6)
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Cules2013
1580247424
вот оно что. А в Барсу он не хотел?
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kliker
1580249166
Кто такой Эриксен? Он даже не бербер, чтобы его брать в Реал. Эриксену повезло.
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lkha.dmitriyev
1580257000
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь -------- https://ur-l.ru/zevs
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Graceful 713
1580260314
Жида Леви кинули, походу. Если бы не среал, то Эриксена продали бы МУ за большие бабки
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Proker
1580283443
Он не для барса и не Реалу не тянул бы)
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