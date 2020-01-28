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    AS: Зидан заблокировал трансфер Эриксена в «Реал». У игрока с лета было предварительное соглашение с мадридцами

    Полузащитник Кристиан Эриксен хотел перейти в «Реал», утверждает AS.

    По информации источника, прошлым летом датчанин мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», но вместо этого заключил предварительное соглашение с мадридским клубом.

    Однако приобретение 27-летнего хавбека так и не одобрил главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Французский специалист дал понять, что не нуждается в услугах этого игрока и руководство не сумело его переубедить.

    В итоге Эриксен перебрался в «Интер», заключив контракт до 2024 года. Миланцы заплатили «Тоттенхэму» за футболиста 20 миллионов евро.

    Источник: AS

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    28.01.2020 23:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9225

      Cules2013 8 минут назад

      вот оно что. А в Барсу он не хотел?

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