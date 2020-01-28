AS: Зидан заблокировал трансфер Эриксена в «Реал». У игрока с лета было предварительное соглашение с мадридцами

Полузащитник Кристиан Эриксен хотел перейти в «Реал», утверждает AS.

По информации источника, прошлым летом датчанин мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», но вместо этого заключил предварительное соглашение с мадридским клубом.

Однако приобретение 27-летнего хавбека так и не одобрил главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Французский специалист дал понять, что не нуждается в услугах этого игрока и руководство не сумело его переубедить.

В итоге Эриксен перебрался в «Интер», заключив контракт до 2024 года. Миланцы заплатили «Тоттенхэму» за футболиста 20 миллионов евро.