Эриксен прилетел в Милан

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прибыл в Милан для прохождения медосмотра в «Интере».
Датчанина в аэропорту встречали журналисты. Видео с Эриксеном опубликовал в твиттере корреспондент сайта Джанлуки Ди Марцио Франческо Порцио.
- Сообщалось, что сделка по переходу Эриксена завершена.
- В текущем сезоне игрок провел 28 матчей, в которых забил три гола и сделал три ассиста.
- Эриксен выступает в Лондоне с 2013 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Франческо Порцио