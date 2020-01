Эриксен прилетел в Милан

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прибыл в Милан для прохождения медосмотра в «Интере».

Датчанина в аэропорту встречали журналисты. Видео с Эриксеном опубликовал в твиттере корреспондент сайта Джанлуки Ди Марцио Франческо Порцио.

Christian #Eriksen has just landed in Milan! pic.twitter.com/dliMkaDY4Q