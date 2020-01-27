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Эриксен прилетел в Милан

27 января 2020, 12:46
5

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прибыл в Милан для прохождения медосмотра в «Интере».

Датчанина в аэропорту встречали журналисты. Видео с Эриксеном опубликовал в твиттере корреспондент сайта Джанлуки Ди Марцио Франческо Порцио.

  • Сообщалось, что сделка по переходу Эриксена завершена.
  • В текущем сезоне игрок провел 28 матчей, в которых забил три гола и сделал три ассиста.
  • Эриксен выступает в Лондоне с 2013 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Франческо Порцио
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Интер Эриксен Кристиан
Комментарии (5)
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Dizayner
1580119528
радует, что СериАл усиливается
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zigbert
1580218402
Последнее время в Тоттенхэме играл без особого блеска. Может в Интере заиграет с новой силой?
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