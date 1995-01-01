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    Эриксен прилетел в Милан

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прибыл в Милан для прохождения медосмотра в «Интере».

    Датчанина в аэропорту встречали журналисты. Видео с Эриксеном опубликовал в твиттере корреспондент сайта Джанлуки Ди Марцио Франческо Порцио.

    • Сообщалось, что сделка по переходу Эриксена завершена.
    • В текущем сезоне игрок провел 28 матчей, в которых забил три гола и сделал три ассиста.
    • Эриксен выступает в Лондоне с 2013 года.

    Источник: твиттер Франческо Порцио

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      Рейтинг: +1435

      Dizayner 4 минуты назад

      радует, что СериАл усиливается

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