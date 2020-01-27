Эриксен прилетел в Милан

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прибыл в Милан для прохождения медосмотра в «Интере».

Датчанина в аэропорту встречали журналисты. Видео с Эриксеном опубликовал в твиттере корреспондент сайта Джанлуки Ди Марцио Франческо Порцио.

Сообщалось, что сделка по переходу Эриксена завершена.

В текущем сезоне игрок провел 28 матчей, в которых забил три гола и сделал три ассиста.

Эриксен выступает в Лондоне с 2013 года.