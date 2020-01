Защитник «МЮ» Джонс забил гол впервые за 2150 дней

«Манчестер Юнайтед» матче 1/16 финала Кубка Англии разгромил на выезде «Транмер» – 6:0.

Один из голов на свой счет записал защитник манкунианцев Фил Джонс.

Для англичанина этот гол стал первым за 2150 дней. В последний раз Джонс забивал в марте 2014 года.

Phil Jones has scored his first @ManUtd goal since March 2014 – 2150 days ago!This man is all about quality, not quantity pic.twitter.com/af0XbkPBeh