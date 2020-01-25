Эриксен станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков Серии А

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к переходу в «Интер».

Датский футболист будет зарабатывать в миланской команде 10 миллионов евро в год. Он станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков Серии А.

Первое место по этому показателю занимает нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (31 миллион евро).

«Интер» Заплатит «Тоттенхэму» за Эриксена 20 миллионов евро.

Игрок подпишет с итальянским клубом контракт до 2024 года.