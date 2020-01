Эриксен станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков Серии А

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к переходу в «Интер».

Датский футболист будет зарабатывать в миланской команде 10 миллионов евро в год. Он станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков Серии А.

Первое место по этому показателю занимает нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (31 миллион евро).

Eriksen becomes 3rd Serie A best paid player.Juventus got 10, Inter 2, Milan and Napoli 11.Cristiano 31m€2. De Ligt 103.Eriksen 104.Rabiot 95.Higuain 8.56.Dybala 77.Lukaku 78.Ramsey 6.99.Pjanic 6.510.Donnarumma 6Douglas Costa 6Khedira 6Koulibaly 6Bonucci 6