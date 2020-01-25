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  • Эриксен станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков Серии А

Эриксен станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков Серии А

25 января 2020, 18:00
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Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен близок к переходу в «Интер».

Датский футболист будет зарабатывать в миланской команде 10 миллионов евро в год. Он станет вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков Серии А.

Первое место по этому показателю занимает нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (31 миллион евро).

  • «Интер» Заплатит «Тоттенхэму» за Эриксена 20 миллионов евро.
  • Игрок подпишет с итальянским клубом контракт до 2024 года.
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Источник: Твиттер Танкреди Палмери

Палмери – корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере – 187 тысяч человек.

Италия. Серия А Интер Тоттенхэм Роналду Криштиану Эриксен Кристиан
Комментарии (2)
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Derzkiy1
1579968465
Рабьо молодец конечно
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