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    RBWorld: УЕФА наказал ЦСКА закрытием гостевой трибуны на ближайший матч еврокубков

    УЕФА наказал ЦСКА запретом на продажу билетов в гостевой сектор на ближайший матч в рамках еврокубков.

    Кроме того, российский клуб заплатит штраф в размере 25 тысяч евро за поведение болельщиков на матче 4-го тура Лиги Европы против «Ференцвароша».

    Армейские ультрас жгли пиротехнику во время гостевого матча.

    • В прошедшей стадии группового этапа Лиги Европы ЦСКА не сумел выйти из группы.
    • За тур до конца российский клуб потерял шансы пробиться в плей-офф.

    Источник: RBWorld

    Главный интернет-ресурс фанатов ЦСКА, официальный фан-клуб. Аудитория около 50 тысяч человек.

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    Сегодня, 14:07
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9

      backhoserde 7 минут назад

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      Рейтинг: +5796

      BRO_football 37 минут назад

      Вот вам, пожалуйста. А потом эти же самые ультрас жалуются, почему это полицейские так пристально за ними следят и даже в тюрьму сажают.

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      Рейтинг: +2162

      shurik45 1 час назад

      Туда еще попасть нужно,в эти еврокубки. )

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      Рейтинг: +72

      бурминка 1 час назад

      То есть и там сильно замарачиваться не стали и выявлением зачинщиков безобразия пусть занимаются все кто хочет кроме тех, кто этим заниматься должен в силу своей прямой рабочей специфики.Нда.Хватит ли у наших смелости на базе данного прецедента замутить нечто подобное с каким нибудь за бугорным клубом ?Что то мне подсказывает что вряд ли.

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      Рейтинг: +10913

      vka1970 1 час назад

      Скоро футбол в Европе превратится в оперное шоу.
      За беспорядки за стадионом может и надо наказывать, но с доказательствами на руках.Здесь даже и спорить не надо, но те же файеры на многих стадионах Европы жгут в специально отведённых зонах без всяких штрафов.

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