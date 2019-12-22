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  • RBWorld: УЕФА наказал ЦСКА закрытием гостевой трибуны на ближайший матч еврокубков

RBWorld: УЕФА наказал ЦСКА закрытием гостевой трибуны на ближайший матч еврокубков

22 декабря 2019, 14:07
5

УЕФА наказал ЦСКА запретом на продажу билетов в гостевой сектор на ближайший матч в рамках еврокубков.

Кроме того, российский клуб заплатит штраф в размере 25 тысяч евро за поведение болельщиков на матче 4-го тура Лиги Европы против «Ференцвароша».

Армейские ультрас жгли пиротехнику во время гостевого матча.

  • В прошедшей стадии группового этапа Лиги Европы ЦСКА не сумел выйти из группы.
  • За тур до конца российский клуб потерял шансы пробиться в плей-офф.

Источник: RBWorld

Главный интернет-ресурс фанатов ЦСКА, официальный фан-клуб. Аудитория около 50 тысяч человек.

Лига Европы ЦСКА
Комментарии (5)
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vka1970
1577015126
Скоро футбол в Европе превратится в оперное шоу. За беспорядки за стадионом может и надо наказывать, но с доказательствами на руках.Здесь даже и спорить не надо, но те же файеры на многих стадионах Европы жгут в специально отведённых зонах без всяких штрафов.
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бурминка
1577015405
То есть и там сильно замарачиваться не стали и выявлением зачинщиков безобразия пусть занимаются все кто хочет кроме тех, кто этим заниматься должен в силу своей прямой рабочей специфики.Нда.Хватит ли у наших смелости на базе данного прецедента замутить нечто подобное с каким нибудь за бугорным клубом ?Что то мне подсказывает что вряд ли.
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shurik45
1577016681
Туда еще попасть нужно,в эти еврокубки. )
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BRO_football
1577018213
Вот вам, пожалуйста. А потом эти же самые ультрас жалуются, почему это полицейские так пристально за ними следят и даже в тюрьму сажают.
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backhoserde
1577020025
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