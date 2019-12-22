RBWorld: УЕФА наказал ЦСКА закрытием гостевой трибуны на ближайший матч еврокубков

УЕФА наказал ЦСКА запретом на продажу билетов в гостевой сектор на ближайший матч в рамках еврокубков.
Кроме того, российский клуб заплатит штраф в размере 25 тысяч евро за поведение болельщиков на матче 4-го тура Лиги Европы против «Ференцвароша».
Армейские ультрас жгли пиротехнику во время гостевого матча.
- В прошедшей стадии группового этапа Лиги Европы ЦСКА не сумел выйти из группы.
- За тур до конца российский клуб потерял шансы пробиться в плей-офф.
Источник: RBWorld
Главный интернет-ресурс фанатов ЦСКА, официальный фан-клуб. Аудитория около 50 тысяч человек.