RBWorld: УЕФА наказал ЦСКА закрытием гостевой трибуны на ближайший матч еврокубков

УЕФА наказал ЦСКА запретом на продажу билетов в гостевой сектор на ближайший матч в рамках еврокубков.

Кроме того, российский клуб заплатит штраф в размере 25 тысяч евро за поведение болельщиков на матче 4-го тура Лиги Европы против «Ференцвароша».

Армейские ультрас жгли пиротехнику во время гостевого матча.