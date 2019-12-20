«Зенит» заработал 12 миллионов в сезоне ЛЕ-2018/19, «Спартак» – 6,4

Официальный сайт УЕФА опубликовал данные с выплатами участникам Лиги Европы за прошлый сезон.

Между 56 клубами, принимавшими участие в групповом этапе и/или плей-офф, было распределено более 559,2 миллиона евро.

Больше всех заработал «Челси» – 46,3 миллиона. На втором месте – «Арсенал» (38,9). Третий – «Айнтрахт» (27,3).

Среди российских клубов больше всех заработал «Зенит» – 12 миллионов евро. Затем идут «Краснодар» (9,8) и «Спартак» (6,4).