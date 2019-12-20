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  • «Зенит» заработал 12 миллионов в сезоне ЛЕ-2018/19, «Спартак» – 6,4

«Зенит» заработал 12 миллионов в сезоне ЛЕ-2018/19, «Спартак» – 6,4

20 декабря 2019, 08:00
13

Официальный сайт УЕФА опубликовал данные с выплатами участникам Лиги Европы за прошлый сезон.

Между 56 клубами, принимавшими участие в групповом этапе и/или плей-офф, было распределено более 559,2 миллиона евро.

Больше всех заработал «Челси» – 46,3 миллиона. На втором месте – «Арсенал» (38,9). Третий – «Айнтрахт» (27,3).

Среди российских клубов больше всех заработал «Зенит» – 12 миллионов евро. Затем идут «Краснодар» (9,8) и «Спартак» (6,4).

  • Лигу Европы в сезоне-2018/19 выиграл «Челси».
  • «Зенит» и «Краснодар» вылетели в 1/8 финала турнира, «Спартак» не вышел из группы.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Краснодар
Комментарии (13)
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RotBerg
1576822560
Спартак и тут последний
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paracetamol
1576833678
Спаму дали деньги за 0-7 от Ливера. Пусть утешатся несчастные!
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