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    «Зенит» заработал 12 миллионов в сезоне ЛЕ-2018/19, «Спартак» – 6,4

    Официальный сайт УЕФА опубликовал данные с выплатами участникам Лиги Европы за прошлый сезон.

    Между 56 клубами, принимавшими участие в групповом этапе и/или плей-офф, было распределено более 559,2 миллиона евро.

    Больше всех заработал «Челси» – 46,3 миллиона. На втором месте – «Арсенал» (38,9). Третий – «Айнтрахт» (27,3).

    Среди российских клубов больше всех заработал «Зенит» – 12 миллионов евро. Затем идут «Краснодар» (9,8) и «Спартак» (6,4).

    • Лигу Европы в сезоне-2018/19 выиграл «Челси».
    • «Зенит» и «Краснодар» вылетели в 1/8 финала турнира, «Спартак» не вышел из группы.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3461

      RotBerg 44 минуты назад

      Спартак и тут последний

      1
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      Рейтинг: +20225

      VVM1964 > RotBerg 40 минут назад

      А где ЦСКА , Локомотив и Арсенал ???

      0
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      Рейтинг: +36245

      portero > VVM1964 34 минуты назад

      тут про прошлый сезон, ЦСКА и ЛОКО в ЛЧ были , а там денег больше начисляют.

      1
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      Рейтинг: +20225

      VVM1964 > portero 26 минут назад

      А я уже живу сегодняшним днем )))) - не правильно прочитал . Тогда задам вопрос по другому - а где еще Спартак последний ???

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