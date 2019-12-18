Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    46 человек получили травмы из-за протестов возле «Камп Ноу» после Эль Класико

    До и после матча «Барселоны» с «Реалом» (0:0) в рамках чемпионата Испании в столице Каталонии случились массовые беспорядки.

    По данным испанских медиа, 46 человек получили травмы, в основном незначительные, после столкновений с местной полицией и отделами безопасности.

    Правоохранительные органы и стюарды отказывались принимать билеты от борцов за независимость Каталонии, а также отбирали у них плакаты «Испания, сядь и поговори».

    В ответ сепаратистские группы привели в негодность железное ограждение на территории «Камп Ноу». Полиция арестовала девять фигурантов по хулиганскому преступлению.

    Во время многочисленных протестов полицейские применяли резиновые пули и били людей дубинками. Один из протестующих был задержан за бросок бутылки в представителя правопорядка.

    Источник: El Pais

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:19
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74857
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru