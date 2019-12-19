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  • 46 человек получили травмы из-за протестов возле «Камп Ноу» после Эль Класико

46 человек получили травмы из-за протестов возле «Камп Ноу» после Эль Класико

19 декабря 2019, 07:19
3

До и после матча «Барселоны» с «Реалом» (0:0) в рамках чемпионата Испании в столице Каталонии случились массовые беспорядки.

По данным испанских медиа, 46 человек получили травмы, в основном незначительные, после столкновений с местной полицией и отделами безопасности.

Правоохранительные органы и стюарды отказывались принимать билеты от борцов за независимость Каталонии, а также отбирали у них плакаты «Испания, сядь и поговори».

В ответ сепаратистские группы привели в негодность железное ограждение на территории «Камп Ноу». Полиция арестовала девять фигурантов по хулиганскому преступлению.

Во время многочисленных протестов полицейские применяли резиновые пули и били людей дубинками. Один из протестующих был задержан за бросок бутылки в представителя правопорядка.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: El Pais
Испания. Примера Реал Барселона
Комментарии (3)
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FanatSerj
1576737206
ну ничего, скоро и у нас такое будет.
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Давид59
1576742754
Пожалуйста, поточней. Бутылка - пластиковая? А "контрольный" пластиковым стаканчиком был?
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portero
1576760396
и это большинство не поддерживает протесты в дни футбольных игр, "политика не должна мешать экономике и футболу". - так каталонцы говорят.
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