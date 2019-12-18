Оздоев: «Всегда считал Кокорина хорошим игроком и парнем, вне зависимости от этих событий. Все допускают ошибки»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о форварде Александре Кокорине, отбывшем наказание в колонии.
— Как там Саша Кокорин?
— Великолепно.
— Чувствуется, что он столько пропустил?
— Уровень у него всегда был в порядке. А я всегда считал его хорошим игроком и парнем, вне зависимости от всех этих событий. Все допускают ошибки. Он прекрасно понял, что он совершил. Понял, что сделал больно, в первую очередь не себе, а близким. Супруга, ребенок, родители – они его ждали. Он это ощутил. А понимать то, что произошло, и двигаться после этого дальше – это самое главное в жизни, – сказал Оздоев.
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
- Оба игрока могут вернуться на поле в РПЛ после зимнего перерыва.
Источник: «Чемпионат»