Оздоев: «Всегда считал Кокорина хорошим игроком и парнем, вне зависимости от этих событий. Все допускают ошибки»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о форварде Александре Кокорине, отбывшем наказание в колонии.

— Как там Саша Кокорин?

— Великолепно.

— Чувствуется, что он столько пропустил?

— Уровень у него всегда был в порядке. А я всегда считал его хорошим игроком и парнем, вне зависимости от всех этих событий. Все допускают ошибки. Он прекрасно понял, что он совершил. Понял, что сделал больно, в первую очередь не себе, а близким. Супруга, ребенок, родители – они его ждали. Он это ощутил. А понимать то, что произошло, и двигаться после этого дальше – это самое главное в жизни, – сказал Оздоев.