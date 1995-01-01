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    Оздоев: «Всегда считал Кокорина хорошим игроком и парнем, вне зависимости от этих событий. Все допускают ошибки»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о форварде Александре Кокорине, отбывшем наказание в колонии.

    — Как там Саша Кокорин?

    — Великолепно.

    — Чувствуется, что он столько пропустил?

    — Уровень у него всегда был в порядке. А я всегда считал его хорошим игроком и парнем, вне зависимости от всех этих событий. Все допускают ошибки. Он прекрасно понял, что он совершил. Понял, что сделал больно, в первую очередь не себе, а близким. Супруга, ребенок, родители – они его ждали. Он это ощутил. А понимать то, что произошло, и двигаться после этого дальше – это самое главное в жизни, – сказал Оздоев.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • 17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
    • Оба игрока могут вернуться на поле в РПЛ после зимнего перерыва.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +51

      Питерский князь 2 часа назад

      Это даже не скандал, это показательная порка.
      Я столько народу в Землю вбил и в тюрме не сижу и не сидел.
      Помню, человеку в е.б.лосос битон зарядил, ну и что, выжил, не плакал, заяву не писал.
      Но тут депутат, это не человек, это Бог.

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