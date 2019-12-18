Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Оздоев: «Даже игроки «Спартака» сказали, что мой фол на Ларссоне не тянул на вторую желтую карточку»

Оздоев: «Даже игроки «Спартака» сказали, что мой фол на Ларссоне не тянул на вторую желтую карточку»

18 декабря 2019, 09:10
11

В матче 18-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0) полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев был удален за две желтые карточки. Спустя несколько недель после эпизода игрок сборной России прокомментировал его.

«Умышленно я там точно не играл. Я в тот момент Джордана Ларссона не почувствовал. Там и удара не было с моей стороны, даже игроки «Спартака» сказали, что на вторую жeлтую карточку это не тянуло. Но я не спорил, судья принял такое решение», – сказал Оздоев.

  • Хавбек в сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил три гола, сделал две результативные передачи.
  • «Зенит» лидирует в турнире.
  • «Спартак» идет десятым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Оздоев Магомед Ларссон Джордан
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1576653172
Спартак преподал урок благородства !!!! Мы должны были рвать и метать Зенит во втором тайме , но видя не справедливое отношение судьи к Зениту , Спартак решил не пользоваться этим и по рыцарски отдал им победу , учитесь благородству !!!)))))))))))))))))))))))))))))))))))) , а вот в следующем сезоне мы вас дернем три раза !!! )))
Ответить
ufos73
1576653333
Какого Спартака? Хоккейного разве что, там это действительно норма
Ответить
алдан2014
1576658406
А больше они тебе ничего не сказали?Что в итоге судья украл очки у Спартака
Ответить
ivanthebest
1576665049
Забыл сказать про фол в коробке на Айртоне, 3-мя минутами ранее. Судья просто очканул ставить пенку и удалять, а после на ровном месте просто удалил, без пенки.
Ответить
nik55
1576667390
ты просто коновал
Ответить
СвинкаСправедливости
1576671950
Твой фол минутой ранее тянул на пенальти и жёлтую карту. А за удар локтем тебя можно было сразу удалять.
Ответить
--Сергей--
1576678363
Что значит не тянул на ВТОРУЮ жёлтую карточку? Фол или тянет на жёлтую или нет. Или я что то пропустил и сейчас какие то другие правила для ВТОРОЙ ЖК?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+