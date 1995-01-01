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    Оздоев: «Даже игроки «Спартака» сказали, что мой фол на Ларссоне не тянул на вторую желтую карточку»

    В матче 18-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0) полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев был удален за две желтые карточки. Спустя несколько недель после эпизода игрок сборной России прокомментировал его.

    «Умышленно я там точно не играл. Я в тот момент Джордана Ларссона не почувствовал. Там и удара не было с моей стороны, даже игроки «Спартака» сказали, что на вторую жeлтую карточку это не тянуло. Но я не спорил, судья принял такое решение», – сказал Оздоев.

    • Хавбек в сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил три гола, сделал две результативные передачи.
    • «Зенит» лидирует в турнире.
    • «Спартак» идет десятым.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +8235

      ufos73 53 минуты назад

      Какого Спартака? Хоккейного разве что, там это действительно норма

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20179

      VVM1964 55 минут назад

      Спартак преподал урок благородства !!!! Мы должны были рвать и метать Зенит во втором тайме , но видя не справедливое отношение судьи к Зениту , Спартак решил не пользоваться этим и по рыцарски отдал им победу , учитесь благородству !!!)))))))))))))))))))))))))))))))))))) , а вот в следующем сезоне мы вас дернем три раза !!! )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1236

      Давид59 > VVM1964 28 минут назад

      Сперва надо из РПЛ не вылететь!

      1
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      Рейтинг: +384

      Nevsky_RU > Давид59 13 минут назад

      Не вылетят. Хотя по игре могли бы. Им судьи на которых они вечно жалуются и скулят, в первых 4 турах 5 очков подарили. Ну и соответсвенно забрали очки у их оппонентов. Если это учесть - Спам как раз стоял бы на вылет.

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