Оздоев: «Даже игроки «Спартака» сказали, что мой фол на Ларссоне не тянул на вторую желтую карточку»

В матче 18-го тура РПЛ против «Спартака» (1:0) полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев был удален за две желтые карточки. Спустя несколько недель после эпизода игрок сборной России прокомментировал его.

«Умышленно я там точно не играл. Я в тот момент Джордана Ларссона не почувствовал. Там и удара не было с моей стороны, даже игроки «Спартака» сказали, что на вторую жeлтую карточку это не тянуло. Но я не спорил, судья принял такое решение», – сказал Оздоев.