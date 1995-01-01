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    Оздоев: «2019-й – лучший год в моей карьере»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев считает 2019-й календарный год лучшим в своей карьере.

    «Я и сам чувствую, что 2019-й – лучший год в карьере. Я стал чемпионом, играю в лучшем клубе страны. Когда ты получаешь удовольствие от игры, это самое лучшее чувство. В начале года Семак сказал, что я остаюсь в команде и жду своего шанса. Удалось им воспользоваться.

    Для того, чтобы не сломаться, когда не играешь, нужно быть профессионалом своего дела. Надо понять, что ты не обычный человек, который может обижаться из-за того, что не играет. Ты должен тренироваться и всегда быть готовым, чтобы помочь команде.

    Это не индивидуальный вид спорта, где можно сказать: «Друзья, сегодня не хочу тренироваться, а завтра вот буду». В футболе нельзя опускать руки. Если дашь слабину, жизнь бьeт очень сильно. Жизнь нам наносит самые сильные удары. Поэтому в футболе я никогда не опускал рук», – сказал Оздоев.

    • В 2019 году Оздоев провел за «Зенит» 40 официальных матчей.
    • В этих играх хавбек забил пять голов и сделал пять ассистов.

    Источник: «Чемпионат»

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