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Оздоев: «2019-й – лучший год в моей карьере»

17 декабря 2019, 21:23
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев считает 2019-й календарный год лучшим в своей карьере.

«Я и сам чувствую, что 2019-й – лучший год в карьере. Я стал чемпионом, играю в лучшем клубе страны. Когда ты получаешь удовольствие от игры, это самое лучшее чувство. В начале года Семак сказал, что я остаюсь в команде и жду своего шанса. Удалось им воспользоваться.

Для того, чтобы не сломаться, когда не играешь, нужно быть профессионалом своего дела. Надо понять, что ты не обычный человек, который может обижаться из-за того, что не играет. Ты должен тренироваться и всегда быть готовым, чтобы помочь команде.

Это не индивидуальный вид спорта, где можно сказать: «Друзья, сегодня не хочу тренироваться, а завтра вот буду». В футболе нельзя опускать руки. Если дашь слабину, жизнь бьeт очень сильно. Жизнь нам наносит самые сильные удары. Поэтому в футболе я никогда не опускал рук», – сказал Оздоев.

  • В 2019 году Оздоев провел за «Зенит» 40 официальных матчей.
  • В этих играх хавбек забил пять голов и сделал пять ассистов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Оздоев Магомед
Комментарии (2)
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Кузьмич на трибуне
1576609543
Дай Бог , что бы ты через 5 лет, сказал:" А раньше я думал что 19й год лучший в моей карьере, а как показало время -это всего лишь разгон-разбег, а пик моего мастерства был потом"!
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DOCTOR PENALTY
1576613233
Конечно лучший: домик научился делать после гола.
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