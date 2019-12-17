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  • «Бавария» интересуется полузащитником «Севильи» Окампосом

«Бавария» интересуется полузащитником «Севильи» Окампосом

17 декабря 2019, 01:56
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Полузащитник «Севильи» Лукас Окампос стал трансферной целью «Баварии», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, мюнхенский клуб хочет усилиться 25-летним аргентинцем уже в январе, однако андалусийцы рассчитываю его сохранить как минимум до лета.

  • «Севилья» купила Окампоса у «Марселя» за 15 миллионов евро.
  • В текущем сезоне хавбек забил пять голов и сделал один ассист в 14 матчах.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Германия. Бундеслига Испания. Примера Бавария Севилья Окампос Лукас
Комментарии (1)
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OBOLEV
1576583827
Узнаю настоящих баварцев) Если не бесплатно, то за дешего закрыть фланги. все равно не верю что в конце сезона Коутинье останется в германии
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