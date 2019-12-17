«Бавария» интересуется полузащитником «Севильи» Окампосом

Полузащитник «Севильи» Лукас Окампос стал трансферной целью «Баварии», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, мюнхенский клуб хочет усилиться 25-летним аргентинцем уже в январе, однако андалусийцы рассчитываю его сохранить как минимум до лета.
- «Севилья» купила Окампоса у «Марселя» за 15 миллионов евро.
- В текущем сезоне хавбек забил пять голов и сделал один ассист в 14 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио