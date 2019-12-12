Помазун, Влашич и Чалов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Эспаньолом»

Стали известны стартовые составы «Эспаньола» и ЦСКА на очный матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Эспаньол»: Прието, Пипа, Хави Лопес, Налдо, Педроса, Пьятти, Лосано, Итурраспе, Льюис Лопес, Кампусано, Феррейра.
ЦСКА: Помазун, Карпов, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Влашич, Кучаев, Чалов.
- Матч пройдет в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат».
- Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.
- Поединок не имеет турнирного значения – ЦСКА досрочно вылетел из еврокубков, а «Эспаньол» уже гарантировал себе первое место в квартете.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Источник: Официальный сайт УЕФА