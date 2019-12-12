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  • Помазун, Влашич и Чалов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Эспаньолом»

Помазун, Влашич и Чалов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Эспаньолом»

12 декабря 2019, 22:20
18

Стали известны стартовые составы «Эспаньола» и ЦСКА на очный матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Эспаньол»: Прието, Пипа, Хави Лопес, Налдо, Педроса, Пьятти, Лосано, Итурраспе, Льюис Лопес, Кампусано, Феррейра.

ЦСКА: Помазун, Карпов, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Влашич, Кучаев, Чалов.

  • Матч пройдет в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат».
  • Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.
  • Поединок не имеет турнирного значения – ЦСКА досрочно вылетел из еврокубков, а «Эспаньол» уже гарантировал себе первое место в квартете.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига Европы ЦСКА Эспаньол
Комментарии (18)
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Ссппааррттаакк
1576179183
Кони нынче Ослы.
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Ёжик в тумане
1576179986
ПОМАЗУН ЭТО ЖЕСТЬ ГДЕ АКИНФЕЕВ? ЛУЧШЕ БЫ МОЛОДОГО 3 ГО ВРАТАРЯ ВЗЯЛИ ГОВОРЯТ ОН ХОРОШО МЯЧИ БЕРЕТ.
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Граф2019
1576180322
грустно все это видеть...
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SPACE TRUCKIN
1576183005
фёдоры чёт не блещут...чалов пошёл дорогой другого косоногого....такое забивать нужно...((
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Томик
1576183671
Ну и где Гончаренко, после этого клоунского момента с попаданием мяча в голову и передаче его Эспаньолу. Вот тут я бы его понял. Тут он должен был орать "убили п.идо.расы!" Но тут будет молчать в тряпочку.
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Граф2019
1576186566
ну не кривоногие!!! вдвоем на одного воротника!!! и не забить... я в осадке!
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GoLenaStop
1576186625
ЦСКА, не забить такой гол - двое на одного вратаря - это жопа! Мудаки вы, а не футбольные войска! Без ув.
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CSKA57
1576186712
Ребята, это не игра, а чистый позор!!!
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Граф2019
1576187026
кони подсластили пилюлю!
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makarovruslanattk
1576195782
Нарoд я нарыл спосoб как бeз физ. нагрузoк и диeт сжигать калoрии и пoдкачаться дoма. Пoка опрoбовал тoлько живoт, за две нeдели убрал пивнoе пузo и уже прoступают кубики, а у жeны за недeлю ушлo пару сантимeтров на талии. Мы прoсто в вoсторге от этoго прибoра, сoвeтую всeм опрoбовать пoка цену не пoдняли или не запрeтили. Здeсь все oписано---- http://cutly.top/V20U
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