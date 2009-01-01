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    Помазун, Влашич и Чалов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Эспаньолом»

    Стали известны стартовые составы «Эспаньола» и ЦСКА на очный матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Эспаньол»: Прието, Пипа, Хави Лопес, Налдо, Педроса, Пьятти, Лосано, Итурраспе, Льюис Лопес, Кампусано, Феррейра.

    ЦСКА: Помазун, Карпов, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Влашич, Кучаев, Чалов.

    • Матч пройдет в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат».
    • Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.
    • Поединок не имеет турнирного значения – ЦСКА досрочно вылетел из еврокубков, а «Эспаньол» уже гарантировал себе первое место в квартете.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +134

      elessar arnor 1 минуту назад

      кажется "тренер" недавно говорил о том, что даст Феде отдых, пи зд абол?

      выпускает тех, кто не особо хочет и может бороться..того же Яку и Нисимуру вполне можно было выпустить

      0
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      Рейтинг: +191

      Ёжик в тумане 2 минуты назад

      ПОМАЗУН ЭТО ЖЕСТЬ ГДЕ АКИНФЕЕВ? ЛУЧШЕ БЫ МОЛОДОГО 3 ГО ВРАТАРЯ ВЗЯЛИ ГОВОРЯТ ОН ХОРОШО МЯЧИ БЕРЕТ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +589

      Elisey13 13 минут назад

      Помазун!))

      0
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      Рейтинг: +409

      Ссппааррттаакк 15 минут назад

      Кони нынче Ослы.

      -1
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      Рейтинг: +299

      Граф2019 > Ссппааррттаакк 2 минуты назад

      им тоже напихают...но они все же кони.

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