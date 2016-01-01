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    Медведев: «Планов по продаже футболистов «Зенита» в зимнее трансферное окно нет»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ближайших трансферных планах клуба.

    «У нас в зимнее трансферное окно, пока, по крайней мере, планов по продаже футболистов нет. Посмотрим, в каком состоянии игроки вернутся из отпуска, как они будут работать. Думаю, у всех будет возможность показать своим отношением и своей игрой то, в какой футбол они будут готовы играть», – сказал Медведев.

    • Перед зимним перерывом «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Питерцы заняли последнее место в группе G Лиги чемпионов, проиграв «Бенфике» со счетом 0:3.

    Медведев: «Сели в лужу. Наша европейская кампания закончилась фиаско»


    Источник: ТАСС

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