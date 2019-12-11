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  • Медведев: «Планов по продаже футболистов «Зенита» в зимнее трансферное окно нет»

Медведев: «Планов по продаже футболистов «Зенита» в зимнее трансферное окно нет»

11 декабря 2019, 17:51
4

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ближайших трансферных планах клуба.

«У нас в зимнее трансферное окно, пока, по крайней мере, планов по продаже футболистов нет. Посмотрим, в каком состоянии игроки вернутся из отпуска, как они будут работать. Думаю, у всех будет возможность показать своим отношением и своей игрой то, в какой футбол они будут готовы играть», – сказал Медведев.

  • Перед зимним перерывом «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Питерцы заняли последнее место в группе G Лиги чемпионов, проиграв «Бенфике» со счетом 0:3.

Медведев: «Сели в лужу. Наша европейская кампания закончилась фиаско»


Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (4)
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Пельш 1
1576078243
А жаль, претендентов то хоть отбавляй!
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vla4839
1576081907
Продать надо тех ,кто безвольно проиграл "Бенфике" :Ивановича,Азмуна,Сантоса ,Шатова,Ерохина,Сутормина,а также не оправдывающих надежд Дриусси,Краневиттера,Мака,Мамману. Надо вводить в состав "бойцов," своих ,пусть пока и не опытных игроков.Через некоторое время они будут не хуже легионеров и нынешних "старичков".
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Garrincha58
1576087620
а зачем держать очень многих игроков в запасе если осталось провести 11 матчей надо продавать если будет спрос, а то летом куда их девать если должно остаться всего 8 легов,а сейчас их 11
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Hektor 84
1576103140
Только покупки, чтоб рпл выиграть
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