Медведев: «Планов по продаже футболистов «Зенита» в зимнее трансферное окно нет»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о ближайших трансферных планах клуба.

«У нас в зимнее трансферное окно, пока, по крайней мере, планов по продаже футболистов нет. Посмотрим, в каком состоянии игроки вернутся из отпуска, как они будут работать. Думаю, у всех будет возможность показать своим отношением и своей игрой то, в какой футбол они будут готовы играть», – сказал Медведев.

Перед зимним перерывом «Зенит» лидирует в РПЛ.

Питерцы заняли последнее место в группе G Лиги чемпионов, проиграв «Бенфике» со счетом 0:3.

Медведев: «Сели в лужу. Наша европейская кампания закончилась фиаско»



