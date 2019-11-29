Широков – об удалении Ари: «Было очевидно, что он хотел получить желтую карточку и не играть в последнем матче»

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков высказался об удалении нападающего Ари в концовке матча Лиги Европы между южанами и «Базелем» (1:0).

«Ситуация с Ари была абсолютно понятной уже тогда, когда он получил первую желтую карточку. Было очевидно, что он получит вторую. Руководство «Краснодара», думаю, так же прекрасно это понимало, нужно было просто менять его.

Без Ари «Краснодару» будет очень трудно в следующем матче. За такие ситуации игрока надо очень жестко наказывать. Было очевидно, что он хотел получить желтую карточку и не играть в последнем матче», – сказал Широков.

Ари пропустит гостевой матч с «Хетафе», который состоится 12 декабря.

Первое предупреждение бразилец получил за снятую футболку, второе – за удар соперника ладонью по лицу.

Для выхода в плей-офф ЛЕ южанам нужно побеждать «Хетафе» с любым счетом.

Ари – об удалении в матче с «Базелем»: «Я поступил как ребeнок»