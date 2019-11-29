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  • Широков – об удалении Ари: «Было очевидно, что он хотел получить желтую карточку и не играть в последнем матче»

Широков – об удалении Ари: «Было очевидно, что он хотел получить желтую карточку и не играть в последнем матче»

29 ноября 2019, 00:44
8

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков высказался об удалении нападающего Ари в концовке матча Лиги Европы между южанами и «Базелем» (1:0).

«Ситуация с Ари была абсолютно понятной уже тогда, когда он получил первую желтую карточку. Было очевидно, что он получит вторую. Руководство «Краснодара», думаю, так же прекрасно это понимало, нужно было просто менять его.

Без Ари «Краснодару» будет очень трудно в следующем матче. За такие ситуации игрока надо очень жестко наказывать. Было очевидно, что он хотел получить желтую карточку и не играть в последнем матче», – сказал Широков.

  • Ари пропустит гостевой матч с «Хетафе», который состоится 12 декабря.
  • Первое предупреждение бразилец получил за снятую футболку, второе – за удар соперника ладонью по лицу.
  • Для выхода в плей-офф ЛЕ южанам нужно побеждать «Хетафе» с любым счетом.

Ари – об удалении в матче с «Базелем»: «Я поступил как ребeнок»

Источник: ТАСС
Лига Европы Краснодар Базель Широков Роман Ари
Комментарии (8)
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Я - легенда
1574982324
Пожалуй, Широков прав. Козлом надо быть, чтобы перед важнейшим последним матчем так подвести команду.
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Sky Spartak
1574983819
Заставить его тренероваться до последного... а другие пусть играют...
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серега кашин
1574985285
а тренер тоже видел это и мог в концовке его заменить
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mihail200606
1575000654
Ари по идиотски конечно поступил.. Но все таки думаю там больше несдержанность обычная была причиной. В последнем матче все будет решаться, это не проходной матч будет.. Ари помоему сейчас лучший в Краснодаре,без него тяжело будет и он это понимает..
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Niepel
1575003294
Конечно, этот хитрожопый фраер специально красную схватил, чтобы не напрягаться в последней игре!
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ZENIT84,
1575008988
да всем известно что АРИ псих))))
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kara-mba
1575009295
Штрафовать и не отпускать в отпуск раньше времени.
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Из Твери Леха
1575015494
Да уж, подвел реально. Хоть порой и кажется, что Ари какой-то тяжелый в своих движениях, но пользу все равно приносит. Кто теперь будет забивать 7-ой команде Испании? В Берга и Игнатьева слабо верится.
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