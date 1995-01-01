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    Ари – об удалении в матче с «Базелем»: «Я поступил как ребeнок»

    Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свое удаление в концовке матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Базеля».

    • Бразильца удалили на 95-й минуте за вторую желтую карточку.
    • Повторное предупреждение форвард получил за удар защитника Омара Альдерете ладонью по лицу.

    «Я поступил как ребeнок. Он провоцировал меня всю игру, и на последних минутах я потерял голову. Так это и произошло», – сказал Ари.

    «Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Базелем»

    Матвеев: «Теперь все увидели, что «Краснодар» и «Базель» похожи по силе, и разница в 1-2 мяча в матчах между ними – норма»

    Источник: Rusfootball

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +192

      Алекс636363 4 минуты назад

      так в который раз уже? а в финале кубка россии, когда играл в позортиве? а после?

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      Рейтинг: +183

      Граф2019 5 минут назад

      Марш в угол... проказник!

      0
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      Рейтинг: +8899

      DeStar 18 минут назад

      как ребенок? почему именно как он? может как олень? с такой игрой и без тебя у быков шансов нет, сами не забьют, и теперь еще некому заработать пеналь и реализовать его..

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