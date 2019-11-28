Ари – об удалении в матче с «Базелем»: «Я поступил как ребeнок»

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свое удаление в концовке матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Базеля».

Бразильца удалили на 95-й минуте за вторую желтую карточку.

Повторное предупреждение форвард получил за удар защитника Омара Альдерете ладонью по лицу.

«Я поступил как ребeнок. Он провоцировал меня всю игру, и на последних минутах я потерял голову. Так это и произошло», – сказал Ари.

«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Базелем»

Матвеев: «Теперь все увидели, что «Краснодар» и «Базель» похожи по силе, и разница в 1-2 мяча в матчах между ними – норма»