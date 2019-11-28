Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ари – об удалении в матче с «Базелем»: «Я поступил как ребeнок»

Ари – об удалении в матче с «Базелем»: «Я поступил как ребeнок»

28 ноября 2019, 23:16
7

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свое удаление в концовке матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Базеля».

  • Бразильца удалили на 95-й минуте за вторую желтую карточку.
  • Повторное предупреждение форвард получил за удар защитника Омара Альдерете ладонью по лицу.

«Я поступил как ребeнок. Он провоцировал меня всю игру, и на последних минутах я потерял голову. Так это и произошло», – сказал Ари.

«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Базелем»

Матвеев: «Теперь все увидели, что «Краснодар» и «Базель» похожи по силе, и разница в 1-2 мяча в матчах между ними – норма»

Источник: Rusfootball
Лига Европы Краснодар Базель Ари
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1574972539
как ребенок? почему именно как он? может как олень? с такой игрой и без тебя у быков шансов нет, сами не забьют, и теперь еще некому заработать пеналь и реализовать его..
Ответить
Граф2019
1574973338
Марш в угол... проказник!
Ответить
Алекс636363
1574973357
так в который раз уже? а в финале кубка россии, когда играл в позортиве? а после?
Ответить
Torvald64
1574976828
Ну а первая карточка - зачем футболку было снимать? 2 дебильные ЖК и теперь непонятно, как играть с Хетафе. Лучший игрок ведь сегодня был, заменить некем. Но дубина такая...
Ответить
portero
1574977599
были желающие спросить у Ари , он ответил.
Ответить
Я - легенда
1574982488
Болван! Реально как маленький мальчик, а не мудрый возрастной игрок, который не должен реагировать на такие вещи. Специально же это делается, чтобы вывести из себя ))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+