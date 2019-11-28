Ари – об удалении в матче с «Базелем»: «Я поступил как ребeнок»

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свое удаление в концовке матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Базеля».
- Бразильца удалили на 95-й минуте за вторую желтую карточку.
- Повторное предупреждение форвард получил за удар защитника Омара Альдерете ладонью по лицу.
«Я поступил как ребeнок. Он провоцировал меня всю игру, и на последних минутах я потерял голову. Так это и произошло», – сказал Ари.
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Источник: Rusfootball