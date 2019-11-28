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    «Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Базелем»

    В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» дома выиграл у «Базеля» со счетом 1:0.

    После победы в твиттере южан появилась фотография из раздевалки.

    • «Бомбардир» провел текстовую трансляцию встречи.
    • «Краснодар» набрал 9 очков и занимает третье место в группе.
    • Российская команда по итогам пяти туров уступает «Базелю» (10) и «Хетафе» (9).

    Источник: Официальный твиттер «Краснодара»

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии14
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      Рейтинг: +3672

      TOL47 20 минут назад

      Хочу фото после игры в Испании! После любого результата.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      DeStar 30 минут назад

      когда не набрал а считай повезло. На фото должны быть ворота, вся команда бьющая с 7 метров и пытаясь по ним попасть, т.е сразу после матча на тренировку.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1820

      Борат 37 минут назад

      Две вазы фруктов выиграли?
      Хорошие трофеи!
      Просто умора!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -20

      Вальдемар IV > Борат 34 минуты назад

      вилковских картонок на всех не хватит

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1820

      Борат > Вальдемар IV 11 минут назад

      А ты что за кочет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      Tema SM 42 минуты назад

      Друзья, что там с рейтингом слышно, Португосов обойдём??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19511

      VVM1964 > Tema SM 33 минуты назад

      А надо ??? ((((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3672

      TOL47 > Tema SM 17 минут назад

      Нафиг он тебе, рейтинг закопали, а с такой игрой еще копать будем глубже
      . Если интерес зайди на сайт посмотри текущий рейтинг.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5631

      GoLenaStop 55 минут назад

      Понтов много...
      Молодцы будете, если евро-весна придёт в наш кишлак.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Вот победа над Хетафе будет стоить , того чтобы выложить фото из раздевалки. Пока что это аванс.В Испании ставкой игрой вам мало что светит.

      4
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      Рейтинг: +712

      dimmmka 1 час назад

      Фото бы выкладывали в случае выхода в следующий раунд

      1
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      Рейтинг: +592

      ZENIT***** 1 час назад

      Молодцы быки, 5-0 .....,это ни о чём!!!

      2
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      Рейтинг: +8467

      KLIM777 1 час назад

      Все хорошо, только Ари кусок мудака. Эта игра не решала выхода. Теперь без него. Его реализация хромает, а он еще понты гнет

      3
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      Рейтинг: -89

      DonBaton II 1 час назад

      Ферма с телятами

      0
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