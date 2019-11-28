«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Базелем»

Хочу фото после игры в Испании! После любого результата.
В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» дома выиграл у «Базеля» со счетом 1:0.
После победы в твиттере южан появилась фотография из раздевалки.
- «Бомбардир» провел текстовую трансляцию встречи.
- «Краснодар» набрал 9 очков и занимает третье место в группе.
- Российская команда по итогам пяти туров уступает «Базелю» (10) и «Хетафе» (9).
#КраснодарБазель #ЛигаЕвропы #ЛЕ #СПобедой #ВпередБыки pic.twitter.com/dRWa795Bs7— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) November 28, 2019