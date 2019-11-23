Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Милана» Пиоли: «Ибрагимович – великий чемпион, но я должен думать о таблице»

Тренер «Милана» Пиоли: «Ибрагимович – великий чемпион, но я должен думать о таблице»

23 ноября 2019, 07:17
3

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ушел от прямого ответа на вопрос о возможном подписании форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

«Ибрагимович – великий чемпион, но я должен думать о таблице. Наша задача – думать только о матче против «Наполи». Это будет сложная игра», – сказал Пиоли.

  • 31 декабря швед станет свободным агентом.
  • Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
  • За два сезона он забил 56 голов в 85 матчах.
  • По информации La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб предложил нападающему 6 миллионов евро за 18 месяцев.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Милан Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович Златан Пиоли Стефано
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ушат Помоев
1574484170
А зря Ибра бы помог с таблицей!!!
Ответить
Ден 781
1574486869
Какая игра сложная ? Один фиг проиграете
Ответить
Cules2013
1574498783
Я лично не особо верю, что Ибра в виду своего возраста, особенно после халявной МЛС, где команды вообще не умеют в защите играть, и больше половины матчей проходят на ТБ2,5, что-то снова может показать в Европе, ещё и за такие деньги. Хотя, смотря на то, как в прошлом сезоне Квальярелла положил 26 мячей в свои 36 лет. То, может и есть в этом смысл.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+