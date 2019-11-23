Тренер «Милана» Пиоли: «Ибрагимович – великий чемпион, но я должен думать о таблице»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ушел от прямого ответа на вопрос о возможном подписании форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

«Ибрагимович – великий чемпион, но я должен думать о таблице. Наша задача – думать только о матче против «Наполи». Это будет сложная игра», – сказал Пиоли.