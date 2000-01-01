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    Тренер «Милана» Пиоли: «Ибрагимович – великий чемпион, но я должен думать о таблице»

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ушел от прямого ответа на вопрос о возможном подписании форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

    «Ибрагимович – великий чемпион, но я должен думать о таблице. Наша задача – думать только о матче против «Наполи». Это будет сложная игра», – сказал Пиоли.

    • 31 декабря швед станет свободным агентом.
    • Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год.
    • За два сезона он забил 56 голов в 85 матчах.
    • По информации La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб предложил нападающему 6 миллионов евро за 18 месяцев.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 07:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1422

      Ден 781 1 час назад

      Какая игра сложная ? Один фиг проиграете

      0
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      Рейтинг: +170

      Ушат Помоев 2 часа назад

      А зря Ибра бы помог с таблицей!!!

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