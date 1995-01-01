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    Платини – о Мбаппе: «Мне очень нравится Неймар и ребенок, который играет с ним в «ПСЖ»

    Бывший президент УЕФА Мишель Платини поделился впечатлениями от игры нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    «Мне очень нравится Неймар. И ребенок, который играет с ним в «ПСЖ». Он тоже неплох. Как же его зовут?.. Мбаппе, точно! Он может стать звездой на ближайшие 10 лет.

    Я посоветовал бы любому клубу приобрести Мбаппе. Не знаю, может ли «Ювентус» себе позволить Килиана, но с каждым годом это будет сделать все труднее, потому что он будет расти в цене», – сказал Платини.

    • Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2018 года, перейдя из «Монако» за 145 млн евро.
    • В текущем сезоне 20-летний форвард провел 11 матчей, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8756

      Cules2013 21 минуту назад

      Молчал бы, совсем уже маразм накрывает

      0
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      Рейтинг: +6

      yeоwll 39 минут назад

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      -1
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      Рейтинг: +14862

      DOCTOR PENALTY 48 минут назад

      А мне очень нравится Мбаппе и совершенно не нравится играющий с ним в ПСЖ Неймар, который ведёт себя как ребёнок. *****

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      Рейтинг: +694

      Давид59 49 минут назад

      Мбапе действительно хорош. В отличие от ворюги Платини

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      Рейтинг: +2513

      АртурZaСМ 57 минут назад

      Я поистине оценил Мбаппе только после матча Аргентина - Франция на ЧМ, где он парой рывков просто разорвал защиту Аргентины (хотя справедливости ради нужно сказать КАПИТАЛЬНО ДОННУЮ защиту Сб.Аргентины)

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