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  • Платини – о Мбаппе: «Мне очень нравится Неймар и ребенок, который играет с ним в «ПСЖ»

Платини – о Мбаппе: «Мне очень нравится Неймар и ребенок, который играет с ним в «ПСЖ»

19 ноября 2019, 22:00
4

Бывший президент УЕФА Мишель Платини поделился впечатлениями от игры нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мне очень нравится Неймар. И ребенок, который играет с ним в «ПСЖ». Он тоже неплох. Как же его зовут?.. Мбаппе, точно! Он может стать звездой на ближайшие 10 лет.

Я посоветовал бы любому клубу приобрести Мбаппе. Не знаю, может ли «Ювентус» себе позволить Килиана, но с каждым годом это будет сделать все труднее, потому что он будет расти в цене», – сказал Платини.

  • Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2018 года, перейдя из «Монако» за 145 млн евро.
  • В текущем сезоне 20-летний форвард провел 11 матчей, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Франция. Лига 1 ПСЖ Ювентус Роналду Криштиану Неймар Мбаппе Килиан Платини Мишель
Комментарии (4)
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АртурZaСМ
1574191444
Я поистине оценил Мбаппе только после матча Аргентина - Франция на ЧМ, где он парой рывков просто разорвал защиту Аргентины (хотя справедливости ради нужно сказать КАПИТАЛЬНО ДОННУЮ защиту Сб.Аргентины)
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Давид59
1574191950
Мбапе действительно хорош. В отличие от ворюги Платини
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DOCTOR PENALTY
1574191988
А мне очень нравится Мбаппе и совершенно не нравится играющий с ним в ПСЖ Неймар, который ведёт себя как ребёнок. *****
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Cules2013
1574193642
Молчал бы, совсем уже маразм накрывает
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