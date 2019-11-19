Платини – о Мбаппе: «Мне очень нравится Неймар и ребенок, который играет с ним в «ПСЖ»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини поделился впечатлениями от игры нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Мне очень нравится Неймар. И ребенок, который играет с ним в «ПСЖ». Он тоже неплох. Как же его зовут?.. Мбаппе, точно! Он может стать звездой на ближайшие 10 лет.

Я посоветовал бы любому клубу приобрести Мбаппе. Не знаю, может ли «Ювентус» себе позволить Килиана, но с каждым годом это будет сделать все труднее, потому что он будет расти в цене», – сказал Платини.