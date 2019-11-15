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  • Журналист Порошин: «Такого порядка с финансами, как в «Наполи», нет ни у одного клуба Серии А»

Журналист Порошин: «Такого порядка с финансами, как в «Наполи», нет ни у одного клуба Серии А»

15 ноября 2019, 23:58
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Игорь Порошин, спортивный журналист, побывал в Неаполе. По итогам поездки он рассказал о финансовой системе местного «Наполи».

«В «Наполи» абсолютный порядок с финансами. Такого порядка нет ни у одного клуба Серии А. Настолько все тютелька в тютельку, копеечка к копеечке. Сходятся приход и расход», – сообщил Порошин.

  • «Наполи» последний раз побеждал в Серии А 19-го октября.
  • В таблице команда идет вне зоны еврокубков.
  • В группе Лиги чемпионов «Наполи» идет вторым.

Источник: YouTube-канал Вадима Лукомского

Игорь Порошин - специалист по итальянской культуре и итальянскому футболу. Ранее работал в ряде спортивных СМИ.

Италия. Серия А Наполи
Комментарии (2)
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Viper for CSKA
1573855475
А что толку, если результатов нет? Думаю, болельщиков бы больше радовала обратная ситуация: бардак в отчётности, но полный порядок на поле. А так... На качестве бухгалтерского учёта в футболе далеко не уедешь, особенно если тренер, игроки, хозяин и болельщики начинают напоминать четыре не пересекающиеся вселенные.
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Dark_Soul
1573885098
«Наполи» последний раз побеждал в Серии А 19-го октября. Лол)) Еще сезон не закончился, а победитель уже известен)
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