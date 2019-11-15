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    Журналист Порошин: «Такого порядка с финансами, как в «Наполи», нет ни у одного клуба Серии А»

    Игорь Порошин, спортивный журналист, побывал в Неаполе. По итогам поездки он рассказал о финансовой системе местного «Наполи».

    «В «Наполи» абсолютный порядок с финансами. Такого порядка нет ни у одного клуба Серии А. Настолько все тютелька в тютельку, копеечка к копеечке. Сходятся приход и расход», – сообщил Порошин.

    • «Наполи» последний раз побеждал в Серии А 19-го октября.
    • В таблице команда идет вне зоны еврокубков.
    • В группе Лиги чемпионов «Наполи» идет вторым.

    Источник: YouTube-канал Вадима Лукомского

    Игорь Порошин - специалист по итальянской культуре и итальянскому футболу. Ранее работал в ряде спортивных СМИ.

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    15.11.2019 23:58
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