Журналист Порошин: «Такого порядка с финансами, как в «Наполи», нет ни у одного клуба Серии А»

Игорь Порошин, спортивный журналист, побывал в Неаполе. По итогам поездки он рассказал о финансовой системе местного «Наполи».
«В «Наполи» абсолютный порядок с финансами. Такого порядка нет ни у одного клуба Серии А. Настолько все тютелька в тютельку, копеечка к копеечке. Сходятся приход и расход», – сообщил Порошин.
- «Наполи» последний раз побеждал в Серии А 19-го октября.
- В таблице команда идет вне зоны еврокубков.
- В группе Лиги чемпионов «Наполи» идет вторым.
Источник: YouTube-канал Вадима Лукомского
Игорь Порошин - специалист по итальянской культуре и итальянскому футболу. Ранее работал в ряде спортивных СМИ.