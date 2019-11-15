Журналист Порошин: «Такого порядка с финансами, как в «Наполи», нет ни у одного клуба Серии А»

Игорь Порошин, спортивный журналист, побывал в Неаполе. По итогам поездки он рассказал о финансовой системе местного «Наполи».

«В «Наполи» абсолютный порядок с финансами. Такого порядка нет ни у одного клуба Серии А. Настолько все тютелька в тютельку, копеечка к копеечке. Сходятся приход и расход», – сообщил Порошин.